El PSOE dice que "ya era hora" de que Feijóo aceptara ver a Sánchez y espera que vaya con tono "cordial y constructivo"

El PSOE se ha congratulado este miércoles de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya aceptado acudir a la reunión que le ofreció hace más de una semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ya era hora", ha comentado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, mientras que la número dos del partido, María Jesús Montero, ha pedido al líder de la oposición acuda con tono "cordial" y con propuestas "constructivas". Así se han expresado ambos en los pasillos del Congreso tras conocer que Feijóo ha accedido a verse con Sánchez, una cita que podría tener lugar este viernes, pero cuya fecha aún no está cerrada. Para López, haberse negado a verse con el jefe del Ejecutivo hubiera equivalido a "negar la política" y "el diálogo entre distintos" que, es, ha remarcado, "la esencia de la democracia" FEIJÓO NO ESTÁ EN LA UCI De su lado, la vicepresidenta cuarta y vicesecretaria general del PSOE ha recordado que fue el propio Feijóo quien hace algún tiempo reconoció que para no acudir a una cita solicita por el presidente del Gobierno habría que "estar en la UCI". "Por tanto, sabemos que el señor Feijóo afortunadamente goza de una magnífica salud", ha ironizado la también ministra de Hacienda, incidiendo en que el presidente del PP "no tiene ninguna excusa" para rechazar un encuentro que "tendría que ser normal entre los dos principales partidos de este país". Montero ha hecho hincapié en la necesidad de que ambos aborden "temas tan importantes como la financiación autonómica o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", los dos que ha planteado Moncloa, junto con la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad'. Eso sí, también ha señalado que "se podrían incorporar todas las materias que el PP estime oportuno" tratar con el presidente del Gobierno. "Ojalá esa reunión se produzca, ojalá se haga en el tono cordial que todos esperamos y ojalá el PP aporte propuestas constructivas y no sólo estas descalificaciones a las que nos tiene acostumbrados", ha apuntado. POSICIÓN GENERAL SOBRE FINANCIACIÓN En opinión de Montero, el PP se ha venido resistiendo a hablar de la reforma de la financiación autonómica porque siempre ha utilizado esta cuestión como "arma de confrontación política en cada uno de los territorios". En este contexto, ha incidido en que para "tener una posición general se tiene que tener una propuesta equilibrada" y en que, hasta ahora, el PP "no ha dado muestras de tener ninguna propuesta". "Probablemente porque nunca se tomó en serio la financiación autonómica", ha insistido.