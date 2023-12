Consejero catalán rechaza conectar la red de agua de Barcelona a la del Ebro: "No haremos trasvases del Ebro"

El conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha rechazado conectar la red de agua de Barcelona con la del Ebro: "No haremos trasvases del Ebro". "La interconexión no es una solución, lo hemos dicho. No haremos trasvases del Ebro. Tendría que preguntar a su grupo si todos piensan lo mismo en el conjunto del país", ha destacado en respuesta a una interpelación de la diputada de Junts Glòria Freixa en el pleno del Parlament. Tras defender la gestión de la sequía que están llevando a cabo, Mascort ha lamentado que desde Junts critiquen la acción del departamento cuando --ha apuntado-- en los últimos años tuvieron la responsabilidad de liderarlo: "Y no hicieron nada", ha añadido.