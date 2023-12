Canarias ve el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo con "cierta preocupación" porque "se queda corto"

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha visto el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo aprobado este miércoles con "cierta preocupación" porque hay algunos aspectos en los que "se queda corto". "Que haya un documento significa que hay un camino sobre el que trabajar de manera conjunta entre los 27 países miembros pero la realidad es que lo miramos con cierta preocupación", dijo en declaraciones a los medios de comunicación. En concreto, apuntó que algunos términos y aspectos del pacto no son suficientes, "se quedan cortos" y "se adelantan algunas líneas que nos despiertan esa preocupación que te decía". "Para nosotros --comentó-- el término de solidaridad a la carta o solidaridad obligatoria no son términos que nos parezcan los más adecuados para una situación con la inmigración como la que estamos viviendo. Nos gustaría más hablar de corresponsabilidad y de poder dar una solución de continuidad a una situación que no es puntual, que ya es coyuntural". Cabello recordó aquí que los 36.000 migrantes que han llegado sólo en este año hasta las costas canarias "no querían venir a Canarias, querían venir a Europa". "Huyen de sus países donde hay ahora mismo represión, donde hay guerra, donde hay persecución en muchas ocasiones y lo que buscan es un proyecto de vida", señaló.