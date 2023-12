Almeida critica que Ribera se persone en Madrid Río de manera "sectaria y parcial" por las talas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este miércoles que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, se vaya a personar este jueves en Madrid Río de manera "sectaria y parcial" por las talas que se van a producir por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro. "Me pregunto si Teresa Ribera va a visitar todas las infraestructuras y obras que hay en España donde se produce la tala de árboles o solo la va a visitar en la ciudad de Madrid (...) Puede ir a Méndez Álvaro y comprobar las talas que va a hacer Adif", ha reprochado el regidor ante los medios de comunicación desde la Puerta de Alcalá. Considera que se trata de una "nueva muestra de cuál es el talante de este Gobierno con la ciudad de Madrid y con la Comunidad" y ha asegurado que sigue esperando a que la ministra felicite a la capital por haber cumplido con los niveles de calidad del aire de la Unión Europea por primera vez. "Estoy esperando que la vicepresidenta del Gobierno valore el esfuerzo realizado por la ciudad de Madrid para cumplir por primera vez en nuestra historia con los límites de calidad del aire. Pero es que cuando tuve una conversación con ella y le comuniqué que Madrid cumplía pero que Barcelona incumplía, ella me dijo 'qué mala suerte Barcelona'", ha censurado. SE OFRECE A ACOMPAÑARLA A LAS OBRAS EN ATOCHA Insiste el alcalde en que esto es una muestra de "sectarismo" por parte del Gobierno de España y se ha ofrecido a acompañar a Ribera a las obras de Cercanías de Aluche o las de Atocha para que se compruebe la tala de árboles que se van a producir. "Aquí tiene la mano tendida para acercarnos a ver esa obra. Pero lo que no puede ser es que talándose árboles en toda España por la ejecución de infraestructuras, solo se personen en los que hay en la ciudad de Madrid promovidos por la Comunidad de Madrid", ha reprochado. La ministra para la Transición Ecológica recorrerá este jueves el parque de Arganzuela, en Madrid Río, donde se ha iniciado la tala de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, han informado tanto la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado como la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, en rueda de prensa. La FRAVM ha calificado el recorrido como una suerte de "tour de la destrucción" para conocer de primera mano "el daño irreparable que la Comunidad de Madrid ha provocado en los últimos días en la arboleda".