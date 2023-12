Temas del día de EFE Economía del martes 19 de diciembre de 2023

ESPAÑA PIB

Madrid - El Banco de España publica la actualización de sus previsiones macroeconómicas para la economía española, después de que en septiembre mantuviera su pronóstico de crecimiento para 2023 en el 2,3 % y rebajara el de 2024 al 1,8 %.



BALANCE HOSTELERÍA

Madrid - La asociación Hostelería de España presenta su anuario de 2023, en el que se repasan los datos definitivos de 2022 y se adelantan las cifras provisionales de facturación del actual ejercicio, así como las principales tendencias del sector y las previsión de cara al próximo año.



(La presentación comienza a las 11.00 horas)

UE INFLACIÓN

Bruselas - Eurostat publica el dato definitivo de inflación en la eurozona de noviembre, mes en el que, según el cálculo preliminar, la tasa anual cayó cinco décimas hasta el 2,4 %, con lo que se acerca al objetivo de inflación del 2 % que busca el Banco Central Europeo.



BCE SUPERVISIÓN

Fráncfort - El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, presenta los resultados de la prueba de revisión y evaluación de supervisión realizada a las entidades financieras de la eurozona en 2023.



ESPECIAL 2023 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nueva York - En un año, el concepto de inteligencia artificial (IA) pasó de ser un sinónimo de ciencia ficción a ser una herramienta usada por millones de personas a medida que los expertos alertan sobre sus riesgos y que surgen los primeros intentos de regularlo a nivel mundial.



AGENDA INFORMATIVA

09:00h.- Madrid.- INDUSTRIA COYUNTURA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las cifras de negocio en la industria correspondientes a octubre. (Texto)

09:00h.- Madrid.- EMPLEO EXTRANJEROS.- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica la estadística de afiliación de extranjeros. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ENERGÍA EÓLICA.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) presenta el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, elaborado por la consultora Deloitte. C/ Orense 34. Torre Norte. 4ª Planta.

10:00h.- Barcelona.- EMPRESAS BARCELONA.- La Diputación de Barcelona presenta la nueva edición del estudio "Estructura empresarial de la provincia de Barcelona”, que analiza el mapa empresarial de la demarcación. Can Serra. Sala Prat de la Riba. Rambla de Catalunya, 126. (Texto)

10:00h.- Bilbao.- ECONOMÍA PERSPECTIVAS.- Laboral Kutxa presenta su informe sobre las Perspectivas de la Economía Vasca para el año 2024, que elabora el Departamento de Estudios de la entidad. Hotel Carlton. (Texto)

10:30h.- Murcia.- ABSENTISMO LABORAL.- Presentación de un informe sobre absentismo laboral, elaborado por la Universidad de Murcia.

11:00h.- Madrid.- EMPRESAS IBERCAJA.- El área de Banca de Empresas de Ibercaja presenta su balance de actividad en 2023 y las perspectivas del entorno empresarial para 2024. Centro de Negocios de Empresas de Ibercaja en Madrid. Calle Almagro, 46, planta 1.

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA HOSTELERÍA.- La organización Hostelería de España presenta su anuario 2023 con los datos más destacados del sector. Auditorio Banco Sabadell. Calle Serrano 71. (Texto)

11:00h.- València.- PRESUPUESTOS GENERALITAT.- El pleno de Les Corts aprueba la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2024. Palau de Les Corts, Plaza san Lorenzo, 4 (Texto)

11:30h.- San Sebastián.- SECTOR PÚBLICO.- Manifestación en las tres capitales vascas con motivo de la huelga en el sector público convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, Satse, ESK y Steilas.

11:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- Bank of America organiza un desayuno de prensa para dar a conocer sus perspectivas económicas y para los mercados para 2024. En esta rueda de prensa participarán el responsable global de materias primas y derivados de Bank of America, Francisco Blanch, y el Economista Jefe para Europa, Rubén Segura-Cayuela Oficina Bank of America, Torre Serrano, 8ª planta. C/ Marqués de Villamagna, 3.

11:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PRESUPUESTOS 2014.- El pleno del Parlamento de Canarias celebra el debate final sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, presenta la actualización de SUs proyecciones macroeconómicas. Calle Alcalá, 48. Banco de España. (Texto)

12:00h.- Madrid.- INDITEX CONCENTRACIÓN.- Delegados y delegadas de CCOO en las plataformas logísticas de Inditex se concentran ante la tienda de Zara en la madrileña Plaza de España para exigir los mismos derechos para 8.500 personas trabajadoras.

12:30h.- Madrid.- CONFIANZA CONSUMIDOR.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica el índice de confianza del consumidor de noviembre.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El Banco de España publica el informe trimestral de la economía española. (Texto)

Madrid.- PUERTO VALÈNCIA.- El Consejo de Ministros aprueba la licitación de las obras de ampliación norte del Puerto de València por 656 millones de euros. (Texto)

16:00h.- Madrid.- Sesión de control en el Senado:

- SEGURIDAD SOCIAL.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, responde a una pregunta del PP en el Pleno del Senado sobre el colapso de las oficinas de la Seguridad Social.

- PRESUPUESTOS 2024.- El Gobierno responde a una pregunta del PP en el Pleno del Senado sobre las críticas de la AIReF al plan de reequilibrio.

- GOBIERNO ECONOMÍA.- El Gobierno responde a una pregunta del PP en el Pleno del Senado sobre la política de nombramientos en las empresas estatales.

- GOBIERNO ECONOMÍA.- La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, responde a una pregunta del PP en el Pleno del Senado sobre cómo afecta a la economía la seguridad jurídica.

- REFORMA ENERGÉTICA.- El Grupo Plural de Izquierda Plural en el Senado pregunta al Gobierno sobre cómo cree que afectará la reforma del sistema energético aprobada en la UE al precio de la energía a partir del 1 de enero de 2024.

- GASOLEO AGRÍCOLA.- El Grupo Popular pregunta en el Pleno del Senado al Gobierno si tiene previsto eliminar las bonificaciones al gasóleo agrícola.

- Madrid.- TRANSPORTE TERRITORIAL.- El Grupo Popular presenta una moción consecuencia de interpelación en el Pleno del Senado que insta al Gobierno a mejorar la eficiencia, planificación y gestión de infraestructuras de transporte e impulsar la calidad de todos los servicios para garantizar la cohesión territorial y el equilibrio entre todas las comunidades autónomas.

Internacional

Europa

10:00h.- Fráncfort.- BCE SUPERVISIÓN.- El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) Andrea Enria presenta los resultados de la prueba de revisión y evaluación de supervisión a los bancos de 2023. (Texto)

Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el dato definitivo de inflación en la eurozona de noviembre. (Texto)

Bruselas.- UE ENERGÍA.- Los ministros de Energía de la Unión Europea analizan si apoyan que se extiendan hasta el 31 de enero las medidas de solidaridad energética acordadas durante la escalada de precios del gas y, hasta el 31 de enero de 2025, las disposiciones anticrisis. (Texto)

América

06:00h.- Tokio.- JAPÓN BANCO CENTRAL.- El Banco de Japón celebra su reunión sobre política monetaria. (Texto)

12:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INTERESES.- El Banco Central divulga el acta de la última reunión de su Comité de Política Monetaria (COPOM) para definir la tasa básica de intereses de Brasil.

14:00h.- Caracas.- VENEZUELA COMERCIO.- Expertos explican las razones detrás del auge de modalidades de pago financiado y de sistemas de reserva en Venezuela, donde cientos de comercios se han acogido a estas alternativas en un intento por levantar sus ventas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lima.- LATINOAMÉRICA TRABAJO.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta, de manera virtual, una nueva edición de su informe anual "Panorama Laboral de América Latina y el Caribe". (Texto) (Vídeo)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INTERESES.- El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, celebra su última reunión del año para revisar los tipos de interés con la expectativa de que comience un ciclo de recorte de la tasa básica, actualmente en el 13,25 %. (Texto)

21:00h.- Quito.- ECUADOR SINDICATOS.- El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central sindical de Ecuador, se concentra en Quito frente a la Asamblea Nacional (Parlamento) para protestar contra la reforma tributaria que busca aprobar el presidente, Daniel Noboa, y para reclamar una mayor subida del salario mínimo, después de que el Gobierno haya decidido que para 2024 pase de 450 a 460 dólares. Exteriores de Asamblea Nacional (Texto)

Santiago.- CHILE TIPOS.- El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 9 %. (Texto)

África

Rabat.- MARRUECOS INTERÉS.- Reunión trimestral del consejo administrativo del banco central marroquí Bank al Maghrib.

