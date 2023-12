PSOE defiende la inclusión de ERC, Junts y Bildu en la comisión de secretos y PP y Vox dicen que es un "pago"

El PSOE y Sumar han defendido este martes que los portavoces de ERC, Junts y Bildu puedan acceder a secretos oficiales y controlar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el uso de gastos reservados, mientras que el PP y Vox han criticado que estas formaciones entren en esa comisión del Congreso, alegando que se trata de un "pago" a las formaciones independentistas para que Pedro Sánchez "se mantenga en el poder". El Pleno del Congreso vota este martes a los nueve diputados, uno por cada grupo parlamentario, autorizados para conocer materias clasificadas en la llamada Comisión de Gastos Reservados. Los partidos independentistas tienen garantizada su entrada porque en la anterior legislatura se rebajaron las mayorías para la elección de los miembros de esta comisión, ya que los vetos cruzados entre partidos hacían imposible su designación con las reglas que se habían utilizado hasta entonces. En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha censurado las críticas de la oposición y ha recordado que los partidos independentistas citados ya formaron parte de la comisión durante la pasada legislatura. YA ESTABAN Y NO SE AIREÓ NINGÚN SECRETO "¿Y ha pasado algo? ¿Ha habido algún secreto aireado?", se ha preguntado el portavoz socialista, antes de asegurar que se trata de "un caso más de anunciador de apocalipsis para quedar todo en absolutamente nada". Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, también ha rechazado las críticas de la oposición y, centrándose concretamente en Bildu, ha defendido su presencia, dado que es un partido "democrático". "Creo que no entra en la razón de nadie sobre todo teniendo en cuenta por parte del PP, para el que parece que la Constitución es poco aquello de quita y pon. Cuando les conviene son los más constitucionalistas y cuando no les conviene son capaces de estar cinco años bloqueando sin ir más lejos el Consejo General del Poder Judicial", ha agregado. Finalmente, ha reivindicado la presencia de fuerzas como ERC, Junts y Bildu en este órgano parlamentario es algo básico en términos de participación política y normalidad democrática, al estar convencidos de que debe haber un "reconocimiento" a todos los partidos que son democráticos con su entrada en la comisión de Secretos Oficiales si su representación se lo permite. También se ha mostrado a favor el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha tachado de "ridículas" las críticas a la presencia de las formaciones independentistas en la comisión. En esta línea, ha sostenido que todos los grupos parlamentarios legalmente constituidos han de participar, recalcando que así consta en el reglamento. "Tenemos que tener una representación todos como en el resto de las comisiones", ha subrayado. Asimismo, ha rebajado la importancia de los temas que en la comisión se tratan. "No cuentan nada, no creo que nos vayan a descubrir América", ha señalado. CULPA DEL PSOE Para el PP, la presencia de estos partidos en la comisión parlamentaria es "incongruente" porque "quieren debilitar al Estado". El portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado en rueda de prensa que su incorporación ya fue "un pago al independentismo" en la XIV Legislatura. Además, cree que esta circunstancia "avergüenza" al PSOE, que es el único "culpable" de ello. De su lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha tildado de "gravísimo" que ERC, Junts y Bildu entren y lo ve como "una concesión más" del Gobierno de Pedro Sánchez "para mantenerse en el poder". Desde el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que se ha remitido a la votación de este martes para confirmar que ella será la representante de Vox, ha arremetido contra ERC, Junts y Bildu, partidos "independentistas y el brazo político de ETA" y "que atentan constantemente contra el Estado y contra la nación española". Así, ve "una concesión más de este Gobierno" que "necesita" los votos de estos partidos "para mantenerse en el poder" su inclusión en la comisión. "Si tienen que abrirles las puertas a los secretos oficiales del Estado, pues lo van a hacer", ha zanjado la portavoz parlamentaria.