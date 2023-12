PP afirma que los murcianos "pagan el agua más cara de España por el lastre que supone el uso del agua desalada"

El diputado regional de PP Jesús Cano ha afirmado que los ciudadanos de la Región de Murcia "pagan el agua más cara de España por el lastre que supone el creciente uso del agua desalada interpuesto por el Gobierno sanchista", según han informado fuentes del partido en un comunicado. Para Cano, "no se puede entender, en ningún punto de España, el uso exclusivo del agua desalada sin mezclarla con el agua de los ríos". El parlamentario ha exigido al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que explique en su visita de este martes a la Región "qué tiene previsto el Gobierno de España para resolver el déficit de 400 hectómetros cúbicos recogido en el documento técnico del Plan de Cuenca del Segura para el año 2027". Al hilo, ha manifestado que uno de los objetivos de la planificación hidrológica es la "satisfacción de las demandas no atendidas" y, en este sentido, la planificación hidrológica del Segura recoge 400 hectómetros cúbicos en demandas no atendidas. "En España hay agua suficiente para atender todos los usos, pero carecemos de infraestructuras hídricas para almacenarla y poder llevarla a donde se necesita", ha lamentado el diputado 'popular', quien ha añadido que "esto responde a las políticas hídricas antitrasvasistas, ideológicas y sectarias de este gobierno sanchista". Según Cano, el Plan hidrológico elaborado por el Ministerio para la cuenca del Segura arroja un déficit de 400 hectómetros cúbicos: "288 de déficit que, según la Confederación Hidrográfica del Segura, hay en la cuenca, y los 110 que vamos a dejar de recibir del Trasvase Tajo-Segura por los recortes ideológicos de la ministra Ribera". EL GOBIERNO DE ESPAÑA "NO RESPETA AL LEVANTE" Por otro lado, el representante del PP ha denunciado que "el Gobierno de España no tiene ni un solo informe técnico encima de la mesa que justifique ese incremento de los caudales ecológicos que va a suponer un grave perjuicio para todo el Levante español". Por ello, según ha aseverado, "el Supremo ha tenido que reclamar, una vez más, al Gobierno de España que aporte toda la información obrante en el expediente. "Esta situación demuestra la desobediencia del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la Justicia", ha destacado el diputado del PP, y ha exigido "respeto" hacia el Levante español. Asimismo, Cano ha recordado que el PP de la Región de Murcia "lleva años pidiendo al Gobierno de España, que fueran los técnicos los que delimitaran cual tenía que ser el caudal ecológico del río Tajo". Sin embargo, "el Gobierno de España mostró ese sectarismo y castigó al Levante español con una reducción de 110 hectómetros cúbicos", ha destacado. Cano ha recordado que el presidente del PPRM, Fernando López Miras, ya afirmó que "si esto finalmente se materializaba, se llevarían a cabo las acciones judiciales convenientes", para así "poder defender los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia". "Desde enero, el Estado ya publicaba esos caudales ecológicos y, en ese momento, el Gobierno regional llevó a cabo la interposición del contencioso ante el Tribunal Supremo para poder interponer la demanda necesaria para que el Ministerio aportara toda la documentación obrante en el expediente donde se justificaba ese incremento de los caudales ecológicos", ha apostillado. "Desde abril hasta hoy, el Gobierno de España no ha aportado el expediente completo", ha denunciado el diputado. "No entendemos ese ocultismo hacia la Región de Murcia, pero esto nos hacer pensar que sea porque quiere cumplir lo que siempre venimos advirtiendo: el cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura", ha concluido.