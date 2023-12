Lakovic: "Espero que sirva de lección; si no trabajamos duro nos puede ganar cualquiera"

Las Palmas de Gran Canaria, 19 dic (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, se mostró crítico con su equipo tras la dura derrota cosechada este martes ante el Dolomiti Energia Trento (76-98) en la Eurocopa, y mostró su deseo de que "al menos" les "sirva de lección", porque si no trabajan "duro" les "puede ganar cualquiera".

"Espero que sirva de lección, porque si no vamos a trabajar en defensa duro, siempre al 100 %, nos puede ganar cualquiera. Esa es la realidad", recalcó el técnico esloveno. "Espero que, a pesar de la derrota, aprendamos algo, porque si no, esto no sirve de nada", agregó.

El estratega amarillo afirmó: "Hubo momentos que parecía que sacábamos el partido adelante con defensa, pero necesitamos ser constantes e intensos durante todo el partido. Hemos querido hacer rotaciones pero todo ha salido mal".

Lakovic aseveró que al descanso arengó a su plantilla afirmando: "Tenían que estar dispuestos a hacerlo en equipo. Equipo queríamos ganar pero, si no estamos dispuestos a trabajar en cada posesión, en cada jugada, poco se puede hacer. Eso es lo que les insistí".

A pesar de la derrota, el conjunto amarillo continúa como líder del Grupo B con un balance de 10-2, aunque con el mismo balance que su próximo rival, el Mincidelice JL Bourg en Bresse, con quien se jugará el liderato en Francia.

"Ellos han ganado muy bien esta jornada frente al Cluj y también lo han hecho en su liga ante el París. Nos vamos a jugar el primer puesto. Espero que nos demos cuenta de que la EuroCup no es, ni mucho menos, un paseo", concluyó. EFE

1011043

dhr/sab