Junta resta importancia a la lista verde y dice que habrá una nueva evaluación de Doñana

Sevilla, 19 dic (EFE).- El Gobierno andaluz ha restado importancia este martes a la salida del Parque Nacional de Doñana de la lista verde de la UICN y ha asegurado que este espacio no ha sido expulsado del listado, sino que será revaluado, por lo que no van cambiar su hoja de ruta y su plan de trabajo: "No nos altera esta decisión".

El portavoz del Gobierno y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, ha recordado en rueda de prensa que el plan de trabajo para Doñana se aprobó ayer lunes en el Consejo de Participación, con el acuerdo de todos, por lo que seguirán ese camino y está seguro de que "todos esos reconocimientos volverán".

En junio de 2022 la UICN hizo una propuesta de valoración sobre Doñana, la dirección del parque no estuvo de acuerdo con los indicadores y presentó una queja formal en agosto de 2022, y a final de noviembre el organismo contestó a esa queja diciendo que estaba suspendida desde el año anterior y dejaba en manos del Parque Nacional reenviar más información.

Fernández-Pacheco ha insistido en que ese documento no es "una comunicación oficial" de su suspensión y ha reiterado que ahora aparecen como candidatos, por lo que esperan la revaluación.

Ha resaltado que los técnicos no se han desplazado a Doñana, que algunos indicadores que en 2014 se daban por buenos ahora no (como la extensión gestionada) y que la metodología que se está utilizando en Sierra Nevada no es la misma.

Ha opinado que "no deja de ser una llamada de atención más" acerca de la importancia de trabajar "todos" por Doñana y ha recordado que no hay otros parques nacionales de España que formen parte de la lista.

El portavoz ha repetido en varias ocasiones que la Junta no tiene ninguna notificación oficial que diga que el Parque Nacional de Doñana "esté fuera" y que estaban convencidos de que faltaba una visita.

"Lo importante no es estar en una lista o no estar, lo importante es Doñana", ha agregado el consejero, quien ha lamentado que se quisiera "emborronar" el "gran día" de ayer, cuando se producía el Consejo de Participación del Parque con acuerdo de todos.

La semana pasada en Dubái, en el marco de la COP, hubo una reunión donde se vieron el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera delegada de la UICN, junto con el consejero de Sostenibilidad y el de Industria, pero en ese encuentro "no se dijo nada de la lista verde, ni de Doñana", ha explicado Fernádez-Pacheco.

Esta organización, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cuenta con su sede central en Suiza y tiene otra sede en Málaga. En 2019, con la llegada del Gobierno del PP, la Junta le retiró una subvención anual de 140.000 euros para su sede en Málaga dentro del plan de reducción del gasto que puso en marcha el Ejecutivo. EFE

