Junqueras (ERC) avisa a los jueces de que "todo el mundo" debe comparecer en comisión según el CP

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado este martes a los jueces que el Código Penal "especifica que todo el mundo debe comparecer en una comisión parlamentaria". Lo ha dicho en una entrevista de Telecinco recogida por Europa Press al preguntársele por las citaciones a jueces en comisiones parlamentarias de investigación, y la negativa de algunos al respecto, como en el caso de la comisión sobre la Operación Cataluña abierta en el Congreso. Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cree que el PP "la ha impedido durante años porque no quiere perder la mayoría que un día obtuvo". "No es normal desde una perspectiva democrática que un partido político se niegue a renovar un órgano a la espera de una mayoría parlamentaria", ha criticado. A la pregunta de cómo se sentirá si el expresidente Carles Puigdemont vuelve a España sin pasar por prisión como pasó él, ha replicado "que aquellos que no deberían ser condenados no sean condenados debe ser motivo de alegría". También ha insistido en la necesidad de revisar el modelo de financiación de Cataluña: "Es curioso que haya que pedir un trato singular para poder recibir lo mismo que reciben los demás. Si para poder recibir lo mismo que reciben los demás tenemos que pedir un trato singular, pediremos un trato singular, porque todos los ciudadanos deberían recibir lo mismo".