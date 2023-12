Gobierno vasco subraya que este martes comienza plazo de 3 meses para culminar las tres transferencias ya "trabajadas"

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha subrayado que el acuerdo de investidura entre PSOE y PNV incluye "compromisos muy concretos respecto al autogobierno vasco", y ha detallado que "a partir del primer contacto formal y oficial" que va a mantener este martes el Ejecutivo vasco con el Gobierno de España, "se puede dar por iniciado el plazo de tres meses para la consecución de las primeras tres materias" ya "trabajadas". Estas tres materias guardan relación con los ferrocarriles de cercanías, la homologación de títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de migrantes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria ha sido preguntado por la reunión que va a mantener este martes la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, con el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encuentro en el que abordarán el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma de Euskadi tras el acuerdo de investidura entre PSOE y PNV. Zupiria ha explicado que con este encuentro, "se retoma una relación que ha estado parada durante más tiempo del que era conveniente" y ha subrayado que el Gobierno de España asumió al inicio de la pasada legislatura, en el año 2020, "el compromiso concreto de culminar el desarrollo estatutario vasco en su legislatura" algo que "no ha sido posible". Según ha recordado, "estamos en una nueva legislatura, en la que un acuerdo político entre el PSOE y el PNV ha facilitado la investidura del presidente Pedro Sánchez" y con "compromisos muy concretos con respecto al autogobierno vasco". En este sentido, ha explicado que, por un lado, están las diferentes propuestas que estos últimos meses el Gobierno Vasco ha planteado al Gobierno de España, "en torno a una serie de cuestiones", y de forma "más concreta, el compromiso que el Gobierno de España ha asumido para en estos tres primeros meses de su legislatura, abordar el desarrollo de tres materias concretas que vendrían a mejorar el autogobierno" vasco. "Ese es el objetivo que tiene también este Gobierno Vasco y los partidos que lo integran, ese es el objetivo que han expresado, tanto el PSOE como el PNV, y haremos cuanto esté en nuestras manos para que en estos meses se puedan cumplir esos compromisos anunciados", ha señalado. PLAZO INICIADO Preguntado sobre si la consejera acude a la reunión con "algún avance" y cuándo comienza el plazo de tres meses que se han dado, Zupiria ha explicado que "a partir de este primer contacto formal y oficial entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, se puede dar por iniciado este plazo de tres meses para la consecución de las materias que están planteadas". Al respecto, ha concretado que este plazo de tres meses hace referencia a "tres cuestiones muy concretas" --ferrocarriles de cercanías, homologación de títulos universitarios extranjeros, y sistema de acogida de migrantes-- que han sido "previamente trabajadas entre las dos Administraciones". Asimismo, ha subrayado que se trata de tres materias "sobre las que existe muchísima información y para cuya culminación lo que hace falta es un impulso político y voluntad política, que se supone es lo que el PSOE y el PNV firmaron en el momento de la investidura del presidente Pedro Sánchez". "Por lo tanto, estamos en plazo y existen los mimbres suficientes para que el acuerdo en torno a estas cuestiones, se pueda lograr en el menor tiempo posible", ha insistido. OTRAS MATERIAS No obstante, ha señalado que la consejera Olatz Garamendi también tiene intención de recordar al nuevo ministro de Administraciones Territoriales que existen otras materias -- Meteorología, Salvamento Marítimo, Gestión del Litoral, Fondo de Protección a la Cinematografía y el Centro Nacional de la Maquinaria (CNVM) en Bizkaia-- que "en meses anteriores han sido presentados y elaborados por el Gobierno Vasco para seguir profundizando en el autogobierno vasco". También ha explicado que en la negociación que el PSOE y el PNV han mantenido para la investidura del presidente Pedro Sánchez se recogen algunos acuerdos relativos a la "capacidad de negociación o de convocatoria de ofertas públicas de empleo en las administraciones vascas" pero "de momento es un acuerdo que está en el papel y que no ha sido ejecutado". "Vista la fecha de hoy, deducimos todos que ese acuerdo, que todavía no se ha ejecutado, no ha sido motivo suficiente para que los sindicatos vascos desconvocaran la huelga", ha lamentado en referencia a la jornada de huelga convocada este martes en el sector público. Zupiria ha insistido que en la reunión de este martes, "principalmente, el planteamiento de la consejera Garamendi estará vinculado a las tres cuestiones concretas que se han recogido en el acuerdo de investidura, y hará referencia también a las otras propuestas que en los meses anteriores se han planteado desde el Departamento de Gobernanza al Gobierno de España". "Debo hacer referencia también a nuestro acuerdo de gobierno y al compromiso que el Gobierno de España asumió en la legislatura pasada para completar todos los contenidos pendientes del Estatuto de Gernika, entre los cuales se encuentra el de la Seguridad Social", ha añadido. Por último, ha defendido que "es conveniente recordar que cada cosa debe tener su plazo, que para los tres primeros meses están planteadas tres cuestiones muy concretas, y que a continuación, el Gobierno ha planteado otras cuestiones que quiere abordar a la mayor brevedad con el Gobierno de España".