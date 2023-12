Extremadura acusa al Gobierno de paralizar por "una decisión política" el acuerdo con Portugal para el puente de Cedillo

El consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, ha atribuido a una "decisión política" del Gobierno de España la decisión del Ministerio de Exteriores de paralizar el convenio entre Extremadura y el Alentejo portugués para la construcción del puente previsto sobre el río Sever para unir ambos países, apenas cuatro días antes de autorizar su firma, cuando ya contaba con "todos los parabienes" del Ministerio de Política Territorial. "Estamos más indignados que nunca con la situación", ha señalado el consejero extremeño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes, en Mérida, en el que estaba previsto dar el visto bueno a la firma de dicho convenio, por el que Extremadura aportaría 2 millones de euros a la construcción de la carretera desde la localidad cacereña de Cedillo hasta el puente. Una infraestructura que ahorraría a los habitantes de esta zona el actual rodeo de 120 kilómetros que deben realizar para llegar a la localidad portuguesa de Nisa, separadas geográficamente por apenas 13 kilómetros. Un puente presupuestado en 9 millones de euros financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través de un convenio suscrito, en 2021, entre el Gobierno portugués y la Cámara Municipal de Nisa. A su vez, la Junta de Extremadura ha venido trabajando en un convenio para la construcción de la citada carretera con la Comisión de Coordinación y Desenvolvimiento Regional del Alentejo, que ya contaba con el informe favorable del Ministerio de Política Territorial, en una comunicación del pasado 23 de noviembre. Sin embargo, el 14 de diciembre, es decir, el pasado jueves, el director general de Acción Exterior de la Junta recibe una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores que le pide paralizar el convenio, y al día siguiente, el 15 de diciembre, recibe otro informe "ad hoc", en este caso desfavorable, del departamento de José Manuel Albares, argumentando que las competencias sobre las infraestructuras que unen dos países son de la administración central. Un argumento que choca con algunos antecedentes citados por gobierno extremeño, como son dos carreteras que unen Salamanca con Portugal o el túnel de Bielsa, que atraviesa los pirineos uniendo la provincia de Huesca con Francia. Esta decisión motiva el retraso "una vez más" de una infraestructura necesaria para la región, pues conectaría a la comunidad con la región más industrializada del interior de Portugal, y asimismo supondría reducir los tiempos de desplazamiento para potenciales intercambios comerciales y flujos de turistas. "DECISIÓN POLÍTICA" El consejero extremeño ha asegurado que desconoce qué ha ocurrido en los apenas 20 días que transcurren entre el informe de un ministerio y el otro, pero "teniendo en consideración que este periodo se ha formado el nuevo Gobierno de España, mucho nos tenemos o nos podemos imaginar qué es lo que ha ocurrido". En este sentido, ha señalado posteriormente, a preguntas de los medios de comunicación sobre los motivos tras este cambio de criterio, que "sin duda alguna" se deben a "decisiones absolutamente, únicamente, políticas". Bautista ha abundado en que este tipo de decisiones no se adoptarían si se tratase de otros territorios. "No ocurriría esto, estamos convencidos, con otras comunidades autónomas, saben perfectamente a qué nos referimos, saben perfectamente dónde van a parar las infraestructuras y dónde van desproporcionadamente las inversiones del Estado en los últimos años", ha argumentado. Por todo ello, ha instado al Gobierno a acelerar el proceso para que no se produzcan más retrasos. "O lo firman ellos o nos tienen que dejar firmarlos a nosotros", ha pedido Bautista, quien argumenta que "no pueden quedarse los proyectos en el cajón", aparcados, ha insistido, por "por decisiones políticas que terminan perjudicando siempre", ha añadido, a los extremeños que "tanto tiempo llevan esperando a contar con las infraestructuras que merecen". "La pelota en el tejado del Gobierno de España", ha remarcado el consejero para lamentar que en esta ocasión ha sido "una cuestión de aplicación de norma", pero "posteriormente será de partida presupuestaria y posteriormente no lo sabemos". "Llevamos sufriéndolo muchos años, muchas décadas", ha lamentado, para añadir que es "excusa tras excusa para evitar siempre que se acometan las infraestructuras que los extremeños merecen, necesitan, demandan y reivindican". APREMIA AL GOBIERNO Según ha detallado, el Ministerio de Asuntos Exteriores no se ha fijado ningún plazo para la suscripción del citado convenio, y en este punto ha alertado sobre un retraso en la ejecución de las inversiones que pueda poner en riesgo los fondos europeos. "Si esto se demora en el tiempo, es evidente que siempre se corre el riesgo de perderse", motivo por el que ha apremiado al Gobierno a suscribir cuanto antes el convenio con el gobierno luso o dejar a la comunidad autónoma hacerlo, como estaba a punto de ocurrir, con el Alentejo portugués. Bautista ha reconocido que por el momento no han contactado con las autoridades portuguesas para conocer el estado de la situación porque ha sido "todo muy precipitado", pero ha avanzado que lo harán "en los próximos días", e incluso se plantean una visita conjunta a la zona "para transmitirles lo ocurrido, buscar soluciones y, sobre todo, reivindicar".