Espadas cree que Feijóo "al final aceptará" reunirse con Sánchez pese a que "no para de buscar excusas" para evitarlo

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha aventurado este martes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "al final", aunque "tarde", acabará aceptando la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantener una reunión antes de que acabe este año, si bien ha lamentado que el dirigente 'popular' "no para de intentar buscar excusas y justificaciones" para evitar "algo tan sencillo como asistir a la reunión" con el jefe del Ejecutivo. En una entrevista en La 1 de TVE recogida por Europa Press, Juan Espadas se ha pronunciado así sobre dicha reunión propuesta por Sánchez con el líder de la oposición, sobre la que, además, el portavoz socialista en el Senado ha subrayado que "el orden del día y las propuestas de los temas a tratar ya se han presentado" por parte del Gobierno. Así, Espadas ha recordado que por parte del Ejecutivo se propone tratar en dicha reunión "tres cuestiones" como son "la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma del modelo de financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución", que llama "disminuidas" a las personas con discapacidad. En todo caso, el también secretario general del PSOE andaluz ha apuntado que Feijóo podría incluir entre los temas a tratar en ese encuentro "cualquier otra cuestión que quiera plantear, pero tendrá que decir 'sí'" a la reunión "y elegir la fecha de entre las que se le han planteado" para celebrarla, y, "en segundo lugar, decir también si quiere o tiene alguna propuesta para esa reunión", según ha continuado Juan Espadas, para quien "no hay justificación" a la actitud del líder del PP de evitar confirmar dicha reunión. En esa línea, ha considerado que Feijóo "quiere intentar eludir su responsabilidad como jefe de la oposición de asistir a Moncloa a esa reunión" con el presidente del Gobierno y "dar normalidad a esta legislatura que ya ha comenzado". Al respecto, ha manifestado que el líder del PP "tiene que salir del 'shock' de no haber sido presidente del Gobierno y tiene que comportarse como lo que es, jefe de la oposición, y ejercer su responsabilidad, que es muy importante en democracia", según ha aseverado. Espadas ha defendido que sólo "el cumplimiento de la Constitución y la renovación de los órganos constitucionales" como el Consejo General del Poder Judicial, merecería una reunión" entre Sánchez y Feijóo "para intentar resolverlo definitivamente", y ha subrayado que entre los temas propuestos para ese encuentro el presidente del Gobierno ha añadido cuestiones en las que "permanentemente insisten las comunidades autónomas" gobernadas por el PP, como la reforma de la financiación autonómica, y al respecto ha considerado que a Feijóo "no le interesa abordar con Sánchez este tema que están pidiendo sus presidentes autonómicos". En todo caso, Espadas ha augurado que, "al final", y aunque "tarde", Feijóo "aceptará" la propuesta de reunión, y "la cuestión es por qué tarda tanto" en aclararlo, porque "el tiempo es importante", según ha subrayado el portavoz socialista. MOCIÓN DE CENSURA EN PAMPLONA De igual modo, a la pregunta de si cree que la moción de censura de Bildu que el PSOE va a apoyar en el Ayuntamiento de Pamplona contra la alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha puesto "más cuesta arriba" la posibilidad de que se reúnan Sánchez y Feijóo, Espadas ha respondido que, "puestos a buscar justificaciones", el líder del PP "cada día puede encontrar una". En todo caso, Espadas ha defendido que dicha moción de censura "es una cuestión que se circunscribe a una decisión en el ámbito de la corporación del Ayuntamiento de Pamplona, que tiene una justificación" que ya han explicado los concejales socialistas de allí, y que reside en "la parálisis en la gestión del gobierno municipal" por parte de UPN, según ha abundado. El portavoz del PSOE en el Senado ha enmarcado esta moción de censura en "la normalidad y la legitimidad democrática que tienen los grupos municipales de presentar candidatos" a una iniciativa así y "ver cuáles son los apoyos que tiene". Espadas ha concluido sentenciando que si Feijóo convierte este asunto en "una cuestión de Estado, como parece, y eso también le incomoda para sentarse a hablar de otras cuestiones o acuerdos de Estado con el Partido Socialista, el PP tiene un problema".