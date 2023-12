El PSN afirma en la ronda de reuniones de Bildu que no entrará en el gobierno de Pamplona

Pamplona, 19 dic (EFE).- Sendas delegaciones de EH Bildu y PSN han mantenido esta tarde un primer encuentro en el marco de las reuniones que van a tener lugar de cara la moción de censura que se votará en el Ayuntamiento de Pamplona el 28 de diciembre, en el que los socialistas han reiterado que no entrarán a formar parte del equipo de gobierno.

La Casa Consistorial ha acogido el encuentro de las delegaciones encabezadas por el portavoz municipal de EH Bildu y candidato a la Alcaldía, Joseba Asiron, y la portavoz del PSN en el Consistorio pamplonés, Marina Curiel.

El objeto de la reunión, según han explicado en sendos comunicados, era poner en común las negociaciones que EH Bildu ha puesto en marcha con Geroa Bai y Contigo-Zurekin para la firma de un programa de gobierno y la conformación del futuro equipo que lo desarrolle.

En él, según EH Bildu, han contrastado y comprobado que el contenido de las negociaciones se ciñe también al acuerdo conjunto que posibilitó la presentación, el pasado miércoles, de la moción de censura.

Asimismo, subraya que ambas delegaciones han constatado la coincidencia del análisis que posibilitará el cambio en Pamplona y que "se cimenta en un diagnóstico compartido sobre el bloqueo y la parálisis que están suponiendo los Gobiernos de UPN para la ciudad".

Asiron ha valorado "muy positivamente" el encuentro y ha agradecido la convicción y el compromiso del PSN y su voluntad de “abrir un nuevo tiempo que, sin duda, será beneficioso para Iruñea y su realidad compleja y plural”.

Por su parte, los socialistas han asegurado que su "objetivo es lograr que Pamplona avance y liberarla del bloqueo en el que la han sumido Ibarrola y su equipo”.

Tras destacar algunos de los proyectos de ciudad abordados y que consideran esenciales, han apuntado que para que esas propuestas salgan adelante son necesarios unos presupuestos, por lo que han abierto un espacio de “consenso y diálogo que permita su aprobación”, además de impulsar la colaboración con el Gobierno de Navarra.

El PSN agrega que, dado que no van a entrar a gobernar con EH Bildu, la coalición ha tenido en cuenta que "se conformará una comisión de seguimiento de los compromisos adquiridos para su cumplimiento y, en las cuestiones donde no haya acuerdo, aun siendo potestad de alcaldía o junta de gobierno, se buscarán soluciones mediante el consenso para articular mayorías progresistas, y si esto no fuera posible, se respetarán las mayorías del pleno".EFE

