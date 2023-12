El PP acusa al Gobierno de intervencionismo por la compra de acciones de Telefónica

Madrid, 19 dic (EFE).- El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno de intervencionismo por querer "ocupar" el sector privado y ha afirmado que no hay un motivo justificado para la adquisición de hasta un 10 % del capital de Telefónica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

"Yo creo que sin duda es una posición de intervención por parte del Gobierno, que el único fin que tiene es ocupar, en este caso empezar por el sector privado", ha señalado a la prensa en el Congreso tras reprochar al Ejecutivo que no se haya comunicado esta decisión con anterioridad al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que este se haya enterado de la noticia a través de los medios de comunicación.

Bravo ha citado la acción de oro (golden share), a través de la cual se puede bloquear las operaciones en empresas estratégicas, como contra argumento a la justificación del Gobierno de que la compra por parte de la Sepi es para protegerse de la operación que la empresa saudí STC Group hizo hace unos meses, según el vicesecretario.

"Hay una norma que ya existe en este país que es la acción de oro que permite que esa situación no se produzca y que permite protegernos, incluso la intervención del Ministerio de Defensa, con lo cual se adquiere porque quiere, no hay, no hay un motivo justificado", ha remarcado Bravo.

De esta forma, el popular ha señalado que a parte de la intervención en el ámbito de instituciones públicas, ahora con esta operación "parece" que el siguiente paso del Gobierno sea la "intervención y ocupación" en el sector privado. EFE

cdu/jdm