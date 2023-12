El PP acusa a Sánchez de haberse "podemizado" y "batasunizado" al asumir "íntegramente el relato independentista"

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haberse "podemizado" y "batasunizado" al asumir "íntegramente el relato independentista". Además, ha señalado que en España hay un "retroceso" en calidad democrática que, a su juicio, se debe en parte a los socios "antisistema" del Ejecutivo. "Ese retroceso en calidad democrática tiene mucho que ver con los socios que Sánchez ha escogido: independentistas y populistas, antisistemas todos ellos", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces. El dirigente del PP ha subrayado que si tuviera que calificar lo que ha hecho Pedro Sánchez en los últimos años, diría que "se ha batasunizado y se ha podemizado". "Hoy cuesta mucho diferenciar a Pedro Sánchez del antiguo Podemos en sus intervenciones", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que con el actual PSOE también tienen "la sensación de estar escuchando a líderes independentistas". Como ejemplo de ello ha citado el "preámbulo de la propia ley de amnistía" que, a su juicio, "es toda una declaración de intenciones". Por eso, ha dicho que al PSOE "ya no es capaz de reconocerlo nadie" porque "ha cogido íntegramente el relato independentista y lo ha asumido como propio". "Y hoy es muy difícil diferenciar el discurso del PSOE del discurso de Junts o de ERC y eso es malo", ha proclamado. "LA POLARIZACIÓN Y LA CRISPACIÓN", "UNA FORMA DE HACER POLÍTICA" Asimismo, Tellado ha acusado a Sánchez de haber hecho de "la polarización y de la crispación su forma de hacer política". "Pedro Sánchez hoy no sería presidente del gobierno de España si no fuese gracias a la polarización, a la crispación y al enfrentamiento", ha exclamado. Dicho esto, ha asegurado que el PP tiene que "hacer oposición a esa forma de entender la política" del Gobierno de Sánchez, máxime cuando, según ha dicho, el PP "se ha convertido en el único y principal referente del constitucionalismo porque el PSPE ha abandonado el constitucionalismo para instalarse en el relativismo". "Es un relativismo que dice que todo vale por mantenerse en el poder y en el camino se han dejado los principios, los valores y los escrúpulos", ha proclamado, para añadir que "sólo así se puede entender lo que va a pasar el próximo 28 de diciembre en Pamplona", día en que se consumará la moción de censura para desalojar a UPN de la Alcaldía de Pamploma. Tellado ha recordado que el presidente del Gobierno dijo en campaña que "nunca pactaría con Bildu" y ha añadido que el 28 de diciembre, "ironías de la vida, el día de los Santos Inocentes, le entregará la capital de Navarra a un partido como Bildu, un partido que lleva asesinos en sus listas".