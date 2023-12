El Gobierno subraya que la seguridad jurídica tiene que ser "máxima" al borrar delitos de opinión como propone Sumar

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este martes que a la hora de eliminar delitos de opinión del Código Penal se tiene que garantizar que "la técnica jurídica y la seguridad jurídica ha de ser máxima y absoluta", al referirse a la propuesta de Sumar para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a símbolos nacionales o cambiar el enaltecimiento del terrorismo por un agravante. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha querido remarcar que se trata de temas que son "extremadamente delicados" porque afectan al Código Penal y ha señalado que los grupos parlamentarios tendrán que debatirla y explicar sus posiciones, pero que "no tendría sentido no tomarla en consideración" para ver si son capaces de "articular algún consenso". Al ser preguntado qué opina de la proposición de ley de Sumar, que se debate hoy en el Congreso, el ministro de Justicia ha indicado que es una propuesta que busca "adaptar" la legislación española en delitos de expresión a la de países de su entorno. "Pero lo que sí quiero decir es que la garantía de la técnica jurídica y de la seguridad jurídica ha de ser máxima y absoluta", ha añadido acto seguido. Bolaños ha incidido en que esta propuesta no es novedosa, ya que en la pasada legislatura se tomó en consideración una en el mismo sentido de Unidas Podemos que al final no se aprobó por la continua ampliación del plazo para presentar enmiendas, pese a que el PSOE y su socio tenían mayoría en la Mesa del Congreso. "Ahora se inicia un procedimiento legislativo, una tramitación parlamentaria donde los grupos tenemos que poner encima de la mesa cuáles son nuestras posiciones y si conseguimos un acuerdo mayoritario, pues esa tramitación parlamentaria, esa proposición de ley se convertirá en ley", ha explicado. La proposición de ley registrada por Sumar plantea suprimir delitos de opinión como las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. También propone sustituir el delito de enaltecimiento del terrorismo por un agravante para dar a las víctimas una protección reforzada, pero evitar que se use para condenar a artistas.