El Gobierno lamenta que Feijóo no entienda "la normalidad democrática" de reunirse con Sánchez como sí hace Aragonés

El Gobierno ha lamentado este martes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no entienda dentro de la "normalidad democrática" el encuentro que le ha propuesto el presidente Pedro Sánchez como sí que ha hecho el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, con el que se reunirá este jueves en Barcelona. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha enmarcado la reunión con Aragonés en "la normalidad institucional y democrática" y que les permitirá discutir sobre "los temas que interesan y preocupan a los ciudadanos". "Ojalá", ha dicho Alegría, también lo "entendiese" así el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha afeado que ocho días después de que el Gobierno le propusiera una reunión con Sánchez y le planteara tres posibles fechas "seguimos sin respuesta" y sin saber si está dispuesto a reunirse el 22 o el 29 de diciembre. "El diálogo nunca es el problema, siempre es la solución", ha reivindicado la portavoz del Gobierno, incidiendo en que "si algo nos piden los ciudadanos de este país es diálogo". Así las cosas, ha dicho que el Gobierno desconoce si lo que le falta a Feijóo es "autonomía o argumentos" puesto que "lo que sí que le han sobrado por el momento son excusas para no decir si quiere venir el 22 o el 29". Alegría ha insistido en que los temas propuestos para su discusión por Sánchez en dicho encuentro son "fundamentales" para los ciudadanos y ha emplazado una vez más a Feijóo a que explique por qué no quiere discutir sobre la supresión del término disminuido de la Constitución, sobre la financiación autonómica o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "El PP, pero también toda España, conocen los asuntos que el presidente del Gobierno quiere abordar, pero también saben que pueden plantear cualquier tema que sea de interés para el PP", ha agregado la portavoz, emplazando una vez más a los 'populares' a que aclaren "qué día les viene mejor" de los dos propuestos antes de que acabe el año.