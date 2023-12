EHKS, que integra a disidentes de izquierda abertzale, no se inscribirá como partido ni prevé presentarse a elecciones

El Consejo Socialista de Euskal Herria, EHKS en sus siglas en euskera, que el pasado sábado se presentó como nueva formación política de ideología comunista en un acto celebrado en Eibar (Guipúzcoa) y muchos de cuyos integrantes provienen de la antigua izquierda abertzale, no se inscribirá como partido político en el registro del Ministerio del Interior ni prevé presentarse a las próximas elecciones vascas de 2024. Tal como han informado a Europa Press fuentes del Consejo Socialista, por el momento, no tienen intención de inscribirse como partido "por el sistema actual". Por tanto, tampoco tienen previsto concurrir a los próximos procesos electorales que afrontarán los vascos el próximo año, los autonómicos y europeos. Este nuevo partido comunista, muchos de cuyos integrantes provienen de la izquierda abertzale que se desvincularon de ella por su "institucionalización" y "aburguesamiento", ya anunció que no pretende actuar como fuerza política "profesional". EHKS, creado para el ámbito del País Vasco, se circunscribe en el Movimiento Socialista de carácter internacionalista, que integra también a otras organizaciones en el Estado, sobre todo en Cataluña, pero también en Madrid y en otros lugares, y al que se ha sumado una parte del PCE, que "ha roto" con este partido. El Consejo Socialista de Euskal Herria reunió el pasado día 16 a 1.600 militantes en el frontón Astelena de Eibar para presentarse como nueva formación política vasca, como "un paso más" dentro del "proceso socialista" que inició hace casi cinco años en el País Vasco. Se trata de un partido anticapitalista que pretende convertir "el comunismo en hegemónico entre los trabajadores" y que cree que es "indispensable construir programas y organizaciones de masas independientes de los partidos burgueses". El EHKS tiene un Sindicato de Vivienda, Etxebizitza Sindikatua, que se dedica a asesoría en casos de desahucio y realiza lecturas sobre coyuntura y leyes en el ámbito de la vivienda, que centrará en los próximos meses parte de su actividad.