Baraja: "Supimos sufrir para sumar tres puntos muy importantes"

Madrid, 19 dic (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Valencia, se mostró "contento" con la victoria cosechada este martes en Vallecas, un estadio en el que "no es fácil ganar", y valoró la capacidad de sufrimiento de su equipo para sumar tres puntos "muy importantes".

El Valencia, con un gol de Sergi Canós a los sesenta minutos, se llevó la victoria frente al Rayo, que acabó el tramo final jugando con uno más por expulsión de Thierry Correia.

"Es una jugada difícil porque es muy rápida. Hay un rechace y no se ve fácil. Hay decisiones que en directo no se ven pero el VAR te puede corregir y se supone que para eso está. No puedo decir más de la expulsión", declaró Baraja, en conferencia de prensa.

El gol de Sergi Canós es el primero del delantero de Castellón con la camiseta del Valencia.

"Cuando pones un jugador lo haces para que tenga confianza. En su caso me alegro porque los que no están participando, cuando llegan estos momentos, recogen el fruto de su propio trabajo. Nuestro trabajo es sostenerlos para cuando no participan se sientan importantes", confesó.

El técnico del Valencia aseguró que a su equipo le "faltó leer la parte final del partido".

"Era un día que parecía que se juntaban muchas cosas pero al final nos salió bien. Son tres puntos importantes, es la primera portería a cero fuera de casa y ganar aquí, con lo que aprieta el Rayo, tiene mucho valor. El Rayo golpea mucho, es muy continuo, trabajamos para la victoria y salió", declaró.

El triunfo sirvió al Valencia para frenar la racha de cinco encuentros ligueros sin ganar que arrastraba.

"Cuando vienes con cinco partidos sin sumar es difícil. No todas las fases de la temporada son ganar continuamente, hay que gestionar esos momentos, pero también hay que saber cuál es el camino y el objetivo para disfrutar cada partido. Volver a ganar fuera siempre es muy positivo y hasta ahora ha faltado creérnoslo", manifestó.

"Para ganar en Vallecas tienes que ir hacía delante y competir. Con diez supimos sufrir, defendimos las acciones que nos podían complicar, pero al final hemos conseguido saber gestionar la segunda parte", concluyó. EFE

