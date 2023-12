Aragonès hablará con Sánchez de Rodalies, financiación y el conflicto: "No es un encuentro para hacerse una foto"

El presidente catalán, Pere Aragonès, quiere hablar sobre Rodalies, financiación y la resolución del conflicto catalán, entre otros temas, en el encuentro que mantendrá este jueves en Barcelona con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha explicado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, que ha recalcado que será "de trabajo, no de cortesía". En una rueda de prensa este martes tras la reunión semanal del Consell Executiu, ha explicado que sobre la mesa hay temas "de interés para los dos gobiernos". Así, ha enumerado que, para el Govern, las prioridades son hacer efectivo el traspaso del servicio de Rodalies, la mejora de la financiación, reducir el déficit fiscal, la defensa del catalán, y la resolución del conflicto entre Cataluña y el resto de España. "No es un encuentro para hacerse una foto. No es una presentación, porque obviamente los dos presidentes ya se conocen", ha defendido Plaja. La reunión entre Sánchez y Aragonès se celebrará este jueves a las 12 horas en el Palau de la Generalitat, pero antes los dos presidentes coincidirán en la inauguración del superordenador MareNostrum 5 en las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.