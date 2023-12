Varios colegios internacionales en España reciben falsas amenazas de bomba

Madrid, 18 dic (EFE).- Varios centros escolares internacionales de distintas provincias como Tarragona, Zaragoza o Tenerife han recibido amenazas de bomba que han resultado ser falsas y cuya autoría investigan ya Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra.

Fuentes policiales han indicado a EFE que en todos los casos se trata de avisos de bomba falsos dirigidos a colegios internacionales remitidos, según las primeras pesquisas, por un mismo autor, aunque este extremo no ha sido confirmado.

En el caso de Cataluña, los colegios que han recibido este aviso se sitúan en la provincia de Tarragona, en concreto figuran el Lycée Français de Reus, que este lunes no ha abierto sus puertas, The British School of Costa Daurada de El Catllar y el Socrates Educa International School (SEIS) de Salou.

La Policía de la Generalitat ha activado el protocolo que se aplica en estos casos, el cual ha permitido determinar que se trataba de falsas amenazas de bomba, ya que no se han hallado explosivos en ninguno.

En Zaragoza, el liceo francés Molière tampoco ha abierto sus puertas este lunes después de que la secretaría del centro recibiera anoche un correo electrónico que advertía de la existencia de explosivos.

Fuentes del equipo directivo del centro, ubicado en la calle de Manuel Marraco Ramón de la capital aragonesa, han explicado a EFE que han trasladado el aviso tanto a la policía como a la embajada francesa, así como a las familias para que no llevaran este lunes a sus hijos al colegio hasta que se aclarase la situación.

Los avisos de bomba se han sucedido también en colegios de Tenerife, entre ellos el Liceo Francés a donde, como el resto de centros, se trasladaron varias patrullas y unidades de desactivación de artefactos explosivos para comprobar las amenazas.

Además del Liceo, estas falsas amenazas ha llegado al Colegio Alemán de El Rosario y el Británico de La Orotava, que permanecen cerrados.EFE

