Sumar Galicia encaja el 'no' de Anova y defiende que tiene "hoja de ruta": "Respetamos su decisión y seguimos adelante"

Sumar Galicia ha encajado la decisión de Anova-Irmandade Nacionalista --la formación que cofundó Xosé Manuel Beiras y de la que actualmente es portavoz Martiño Noriega-- de romper de forma definitiva con la izquierda federal y manifiesta que "respeta" las decisiones de aquellas personas y organizaciones que no se sienten apeladas. "Nosotros interpelamos a personas y organizaciones que se sintiesen representadas en los valores de la izquierda, el progresismo, el ecologismo y el feminismo", han señalado fuentes de la formación a Europa Press, las cuales han apostillado: "si estas organizaciones no se sienten interpeladas por esos valores, respetamos su decisión y seguimos adelante". La formación que lidera Yolanda Díaz y de la que es portavoz en Galicia Paulo Carlos López destaca que mantiene su "hoja de ruta clara". "Tenemos la fuerza necesaria y no nos ponemos de perfil para sacar al PP de la Xunta. Vamos de cara; damos la cara por la gente, no hacemos cálculos", han incidido estas mismas fuentes. Es más, Sumar Galicia, que presentó este sábado junto a Yolanda Díaz a los 50 miembros de su promotora, asegura que será "el parapeto que detenga las políticas" del PP y la que "construirá una alternativa de gobierno para el futuro del país, de Galicia".