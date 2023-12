Puente cree que Sánchez y Puigdemont se reunirán tras aprobar la amnistía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con Carles Puigdemont después de que se apruebe la Ley de Amnistía y ha confiado en que "las aguas vuelvan a su cauce" dentro del "marco constitucional y del ordenamiento jurídico". Puente se ha manifestado sobre este asunto durante su participación el foro 'Conversaciones Políticas' del Diario de Valladolid-El Mundo, donde ha reconocido que desconoce cuál es el plan del presidente del Gobierno en torno a este encuentro. "No estoy en eso", ha asegurado, no obstante, ha indicado que supone que la reunión se producirá después de que se apruebe la Ley de Amnistía. En concreto, Óscar Puentes ha defendido que se debe ir hacia un escenario de "normalización" y "convivencia" en Cataluña y ha insistido sobre la amnistía que el propósito del Gobierno es acabar de una vez por todas con el "conflicto y cerrar esa etapa" para que las "aguas vuelvan a su cauce" dentro del "marco constitucional y del ordenamiento jurídico". En este sentido se ha preguntado si es mejor "seguir en la dinámica de juicios y condenas" o "sentarse en una mesa" y "avanzar, convivir y acordar", un punto en el que ha defendido "el encaje de distintos territorios, la convivencia, la sensibilidad y el diálogo". En este foro, el ministro se ha referido al futuro del Ejecutivo de Sánchez y ha augurado que concluirá la legislatura tras reconocer que los gobierno de coalición no son fáciles en un país acostumbrado a gobiernos monocolores.