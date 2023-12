PNV reprocha a Sánchez y Feijóo que no dialoguen porque "son dos muros" y califica de "desesperante" que no acuerden

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado que el presidente Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tengan "algo de diálogo" porque "son dos auténticos muros", y ha calificado de "desesperante" que no acuerden entre ellos porque, de ser así, "algunas instituciones y mecanismos funcionarían mejor". Esteban ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la jornada 'Derecho lingüístico, retos del euskera en la Administración de Justicia' celebrada en la sede de la Fundación Sabino Arana en Bilbao. En referencia a la reunión propuesta por Sánchez al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "lo raro" es que no se hayan reunido todavía y que "no tengan algo de diálogo", porque "son dos auténticos muros, uno enfrente del otro". "No se entiende que los dos partidos con mayor representación en la Cámara no tengan un diálogo más fluido e incluso puedan tejer, de vez en cuando, algunos acuerdos", ha apuntado. El dirigente jeltzale ha dicho que, aunque algunos puedan decir que al PNV no le conviene y se aprovecha de esa situación, ha asegurado que en ocasiones "es desesperante que no lleguen a acuerdos también entre ellos porque, seguramente, algunas instituciones y algunos mecanismos funcionarían mejor". CON PUIGDEMONT Preguntado por la posibilidad de que pueda haber un encuentro entre el expresident Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, como afirmó el dirigente de Junts, Jordi Turull, que no ha sido confirmada por Moncloa, Aitor Esteban ha asegurado que no tiene constancia de que se vaya a producir. "Supongo que algún día se producirá, pero me parece y puedo estar perfectamente equivocado porque no tengo datos, que ahora a corto plazo se vaya a producir algo así", ha indicado. En todo caso, ha afirmado que tampoco le parecería "ninguna barbaridad" que se celebre un encuentro entre Puigdemont y Sánchez, si en algún momento se celebra. "Aquí, al final, tenemos que hablar todos con todos e intentar llegar a acuerdos", ha subrayado. LEY DE AMNISTÍA El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso también ha aludido a las mejoras técnicas a la Ley de Amnistía que se pretenden abordar para blindarla, para precisar que ellos ya hablaron en su momento con los catalanes sobre cómo la veían e hicieron "ver algunos asuntos" a Junts sobre la norma, pero ha precisado que se trata de un tema que les corresponde a ellos y el PNV no se puede "convertir en la primera línea de la discusión" de esta cuestión. Tras apuntar que son los partidos catalanes los que han pactado la Ley con el Gobierno central", ha dicho que el PNV, como ha hecho anteriormente "desde la segunda línea", puede realizar observaciones o aclarar determinadas dudas", pero "son ellos los que tienen que llegar a un acuerdo con el PSOE y, en su caso, asentar las enmiendas", que los jeltzales "apoyarán".