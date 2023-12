Piden el sobreseimiento del caso de fotos manipuladas de menores en Ayamonte (Huelva) por falta de pruebas

La Fiscalía de Menores de Huelva ha finalizado la investigación efectuada sobre un menor de edad como presunto autor de un delito contra la intimidad por supuestamente modificar informáticamente las imágenes de niñas menores de edad en Ayamonte para después difundirlas por redes sociales y ha remitido el expediente al Juzgado de Menores al que ha interesando el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. Así lo ha indicado la Fiscalía de Huelva a través de una nota de prensa, en la que ha explicado que la investigación se inició en septiembre de 2023 por hechos "consistentes en la manipulación de fotografías de menores para mostrarlas desnudas y difundirlas por aplicaciones de mensajería móvil", por lo que se investigó a un menor. En este sentido, la Fiscalía ha subrayado que "pese a que algunos testigos apuntaron a ese menor como responsable de crear o difundir esas imágenes, los hechos deberían haber dejado fuentes de prueba de fácil obtención y aportación", pero que "nada de esto ha sido entregado a Fiscalía ni a la Guardia Civil, ni se ha puesto a disposición del fiscal de menores cuando lo ha exigido, alegando su pérdida por haber seguido directrices del personal docente que ahora lo hacen imposible". Al tiempo, el Ministerio Fiscal ha recordado a los ciudadanos "y, especialmente, a los profesionales que trabajan con menores", que ante el conocimiento de un posible delito, "no existe más protocolo válido que el que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal" que es "la inmediata comunicación de los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal o al Juzgado de Instrucción", de forma que "ninguna administración está autorizada para ello ni para la obtención, conservación y tratamiento de fuentes de prueba y testimonios". "Hechos como este nos enseñan que, cuando ponemos nuestros datos e imágenes al alcance de desconocidos, o no tan desconocidos, perdemos el control sobre ellos y existe riesgo. Antes, la manipulación de imágenes requería de conocimientos técnicos para el manejo de herramientas de retoque fotográfico. Hoy basta con encontrar el sitio web adecuado y disponer de unos segundos de tiempo. El delito se perseguirá en todo caso, pero la prudencia prevendrá el daño en la mayor parte de las ocasiones", remarca la Fiscalía en la nota. Asimismo, señala que este fenómeno delictivo "no resulta extraño ni novedoso para los fiscales especialistas", así como que las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "disponen de herramientas avanzadas y amplia experiencia para la investigación tecnológica de esta clase de asuntos" y explica que "en la actualidad, la Ley ofrece respuesta frente a ese tipo de hechos, que encajan en los delitos relativos a la elaboración y difusión de pornografía infantil o de imágenes de abuso de menores". Al respecto, ha indicado que quienes cometan estos delitos "se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión, pudiendo llegar hasta nueve" y que, "tratándose de menores de edad, a medidas de reforma de hasta dos años de internamiento, que pueden alcanzar los seis". LOS HECHOS La Guardia Civil de Ayamonte procedió el pasado mes de mayo a la investigación de un menor de edad como presunto autor de un delito contra la intimidad por supuestamente modificar informáticamente las imágenes de mujeres menores de edad para después difundirlas por redes sociales. En concreto, se trataría de un montaje de índole sexual, con cuerpos desnudos de varias menores que cuyas familias denunciaron los hechos. Así, desde el Ayuntamiento de Ayamonte especificaron que, en este caso, las modificaciones no se produjeron con Inteligencia Artificial sino que se realizaron a través de fotomontajes, toda vez que apuntaron que el menor fue identificado. Por su parte, desde el Instituto Armado señalaron que el hecho se produjo en el mes de mayo y que las diligencias fueron remitidas a Fiscalía de Menores de Huelva.