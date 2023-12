Piden 7 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una amiga en Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes, 18 de diciembre, a las 09.30 horas, el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una amiga en Palma. Fiscalía pide para él siete años de cárcel. Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2018, cuando el acusado acudió junto a tres amigos, entre ellos la víctima, a un local de Palma, a ver un concierto, donde tomaron varias copas. Al acabar el concierto, añade, sobre las 02.30 a 03.00 horas, los cuatro se fueron en el coche de uno de ellos, que conducía otro amigo, a una discoteca, donde siguieron bebiendo alcohol. Al encontrarse cansada, apunta, la damnificada salió de la discoteca, sin que conste la hora y se fue a dormir al vehículo con el que se habían desplazado hasta la discoteca, que tenía las puertas abiertas y que no cerró al tener su propietaria las llaves. Para la Fiscalía, esa noche, en lugar y hora no determinado, pero entre las 03.00 y las 10.00 horas de la mañana, el procesado, con ánimo libidinoso y sin consentimiento de la víctima, que estaba dormida, la penetró vaginal y analmente. La afectada, continúa, se despertó sobre las 10.00 horas del 1 de octubre de 2018, en un vehículo que no era en el que se quedó dormida, encontrándose en una calle de Palma, teniendo conocimiento de estos hechos cuando llegó a su domicilio, tras venir su novio a recogerla, cuando fue al baño y se dio cuenta que no tenía ropa interior inferior y que tenía restos de sangre y un fuerte dolor en la vagina y el ano. Por ello, acudió a un centro hospitalario, donde fue reconocida por el Servicio de Ginecología y el médico forense, sin que apreciaran ninguna herida visible vaginal, bulbar o anal. Por todo ello, el 14 de diciembre de 2020 se dictó Auto en virtud del que se prohibía al procesado acercarse a menos de 500 metros de la víctima; así como comunicarse con ella de cualquier modo. Con todo, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual. Y, por ello, pide para el acusado siete años de cárcel. También, que indemnice a la damnificada con 6.000 euros por los daños morales causados y pago de costas, con abono del tiempo de detención y de la medida cautelar impuesta.