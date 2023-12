Moreno reivindica la "vía andaluza" del diálogo y moderación, en la que no cabe la "chulería política"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes la "vía andaluza" que ha impulsado su Gobierno, del diálogo, la responsabilidad, la moderación y el pragmatismo, en la que no cabe la "chulería política". Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención, en Sevilla, en la clausura de las Jornadas 'Andalucía hacia el futuro', organizadas por Europa Press, en colaboración con la Fundación Cajasol. Ha puesto en valor la estabilidad política de la que goza actualmente Andalucía, apuntando que, aunque los 58 diputados con los que cuenta el PP-A en el Parlamento ayudan a ello, lo importante son "ingredientes" como la responsabilidad, la moderación, el pragmatismo, y el saber que tienes que interpretar a todos tus ciudadanos, independientemente cuál sea su opción política. "Esa es la vía andaluza, la que busca el diálogo y el acuerdo por encima de las diferencias políticas; la que prima el interés del ciudadano por encima de cualquier legítimo interés particular o partidista, y la que sabe aceptar y encajar las críticas para, precisamente, seguir mejorando", según Moreno. Ha agregado que en "la vía andaluza no cabe la chulería política, y frente a provocaciones que a veces vemos un tanto ridículas por parte de otras administraciones, tranquilidad". Ha querido dejar claro que la Junta seguirá reclamando las inversiones necesarias para Andalucía, "con educación, pero con enorme firmeza", porque eso es lo que quieren los ciudadanos y en lo que estamos trabajando. Moreno ha defendido que la estabilidad en Andalucía es fundamental para que las grandes empresas motoras hayan vuelto su mirada hacia esta tierra y ha confiado en que esa estabilidad también se dé en el conjunto del país y de las instituciones. Ha apuntado que en este mes se ha llegado a las 545.000 sociedades, una cifra que jamás había habido en Andalucía, a lo que han contribuido medidas como la reducción de trabas administrativas. Ha agregado que también es fundamental la seguridad jurídica y la cooperación y colaboración permanente y constante entre todos. El presidente ha destacado la apuesta de su Gobierno por la digitalización y la sostenibilidad en innovación. Ha aludido además al enorme esfuerzo que se está haciendo para que también las propias universidades y todo el sistema educativo andaluz entiendan que el objetivo final es, precisamente, tener utilidad para el sistema productivo, para el empleo y la capacitación. Para el presidente, de nada sirve que formemos decenas de miles de jóvenes que después no tienen posibilidades reales de competir y de encontrar un empleo. Ha agregado que también se están abordando con seriedad estrategias para la transformación digital de Andalucía, y es básico apostar por la adaptación tecnológica a las propias empresas. Es fundamental, según ha apuntado, dirigir la innovación a la sanidad, a la educación o a los ayuntamientos. Para el presidente, entre todos tenemos que hacer "despertar ese talento natural que tienen los andaluces y que se transforme también en creación, en innovación y en producción". Ha señalado que se necesitan más emprendedores, más tejido empresarial y empujar todos en la dirección del progreso, del bienestar y del futuro, que solo pasa por tener "empresas sólidas, socialmente competentes como las que tenemos y comprometidas con Andalucía, con España y con Europa".