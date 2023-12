La Comisión de Venecia publicará a más tardar en marzo el dictamen sobre la ley de amnistía que pide el Senado

La Comisión de Venecia publicará un dictamen sobre la Ley de Amnistía que el PSOE pactó con Junts y ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez "a más tardar en marzo de 2024", han informado a Europa Press fuentes del organismo europeo, una decisión tomada en sesión plenaria en respuesta a la petición cursada por el Senado la semana pasada. La Mesa del Senado cursó la petición a la secretaría de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) el pasado miércoles, después de que fuera aprobada la petición registrada ese mismo día por el PP, que tiene la mayoría garantizada en la Cámara Alta. El Senado solicitó un dictamen con carácter de urgencia con el objetivo de contar con la valoración de la Comisión de Venecia a tiempo para el debate que se celebre en esta cámara sobre la ley de amnistía. La decisión de aceptar el encargo fue tomada por la Comisión de Venecia en su sesión plenaria del pasado viernes y sábado, aunque sus conclusiones no han trascendido hasta este lunes, cuando ha sido publicada la sinopsis de la reunión. De este modo, el organismo europeo concluye que preparará su dictamen sobre el proyecto de ley parlamentario "de amnistía para la normalización institucional, política y social" de Cataluña "a más tardar para el pleno de marzo de 2024". Antes, la institución deberá designar un grupo de trabajo formado por expertos constitucionales internacionales. Además, el pleno ha decidido atender una segunda petición, esta presentada por el presidente de la propia asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el socialista holandés Tiny Kox, para preparar un estudio más general sobre "los requisitos del Estado de derecho que una amnistía debe cumplir" que deberá estar listo también "a más tardar" en marzo del próximo año. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa por lo que sus conclusiones no son vinculantes para los países miembro, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de derecho, justicia y Derechos Fundamentales. Son precisamente sus estándares los que la Comisión Europea evoca en sus recomendaciones sobre Estado de derecho cuando reclama a España la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y emprender, inmediatamente después, una reforma del sistema de elección de los vocales para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces. La Comisión Europea también está examinando la norma pactada por el PSOE con Junts y ERC, pero los servicios jurídicos de Bruselas no emitirán su opinión hasta que la ley haya cumplido su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, incluidas las enmiendas.