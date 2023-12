José Alberto: Tenemos que ser muy pacientes contra el Andorra

Santander, 18 dic (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha apostado este lunes por ser "muy pacientes" y elegir bien los momentos en los que presionar al Andorra, un equipo que "somete" a sus rivales a través de la posesión de balón.

Además, el partido de este martes, a las 19.00 horas, en los Campos de Sport de El Sardinero, será una oportunidad para el Racing de "desquitarse" por lo ocurrido el pasado sábado en Elda, donde desaprovechó una renta de tres goles para terminar empatando.

El empate "ha sido un palo fuerte", pero José Alberto confía en cerrar "un año muy bueno" con una victoria y 33 puntos.

"El 0-3 nos adormiló, pensamos que teníamos el partido resuelto. Ellos creyeron, con el gol, que tenían posibilidades, y nosotros nos vinimos abajo", ha afirmado en la rueda de prensa previa al partido de mañana.

El técnico asturiano ha sostenido que "todo sirve para aprender", pero cree que "ya toca demostrar lo aprendido" porque a su equipo se les han escapado puntos más veces. "A los que más rabia les da es a los jugadores, eso tenedlo claro. Son conscientes de que han perdido una buena oportunidad", ha subrayado.

Eso sí, considera que durante dos tercios del partido "se jugó a lo que el Racing quería", sin que el Eldense lograra conectar centros laterales y anulando el juego aéreo de los valencianos.

"Independientemente de lo ocurrido en Elda, durante 65 minutos el sistema permitió jugar el partido que queríamos jugar", ha explicado el entrenador del Racing sobre el 1-4-2-3-1 que sacó ante el Eldense, con Dani Fernández, que habitualmente actúa de lateral, jugando de extremo.

El Andorra es, según el técnico, como "el año pasado". "Ha cambiado jugadores, pero la idea es la misma: juego posicional, combinativo, tener muchas situaciones de ataques muy largos y someterte", ha señalado.

"Tenemos que ser muy pacientes porque el rival va a tener el balón y someternos. Sabemos lo que tenemos que hacer para contrarrestarlo e intentaremos jugar nuestras cartas", ha adelantado.

Además, se ha vuelto a referir a las "difíciles" condiciones en las que entrena el Racing por el efecto de las lluvias en las Instalaciones Nando Yosu, lo que obliga al cuerpo técnico a priorizar "llegar bien al partido", previniendo lesiones, antes que plantear sesiones con ritmo.

"Tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo, no nos podemos permitir entrenar al ritmo que me gustaría", ha apostillado José Alberto, que aún no sabe si mañana podrá contar con Mario, que está "en duda" por unas molestias. EFE

