Jonatan Giráldez confirma que no seguirá como técnico del Barça la próxima temporada

Sant Joan Despí (Barcelona), 18 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Jonatan Giráldez, confirmó este lunes en rueda de prensa que abandonará el banquillo azulgrana a final de temporada, coincidiendo con el fin de su contrato, que acaba el 30 de junio de 2024.

"Comuniqué al club que tenía la intención de no renovar mi contrato", explicó el técnico vigués, de 32 años, que no ha aceptado la propuesta del club catalán para seguir.

Girález se marchará, por tanto, al final de su tercera temporada al frente del Barça, equipo con el que de momento ha conquistado dos Ligas, una Liga de Campeones, una Copa de la Reina y dos Supercopas de España.

Giráldez comunicó su decisión al vestuario el pasado viernes, tras las filtraciones que se produjeron el día anterior, aunque reconoció que no esperaba que el anuncio fuera de esta forma.

"Creía que avisar ahora al club era lo mejor, quería anunciarlo cuando fuera el momento, pero no ha sido como quería", ratificó el técnico, quien agregó que es "una oportunidad de hacer limpieza y no tener que correr en marzo y abril, que es cuando se juegan las cosas importantes".

Al ser preguntado por la reacción de las jugadoras, Girçaldez explicó que éstas habían recibido la noticia con “tristeza”, pero que no creía que esto afectara a la posible renovación de algunas de ellas.

"Esto es el Barça, el club está por encima de todas las personas. Me consta que el proyecto de la sección es continuista, seguir apostando y seguir mejorando los presupuestos", certificó.

Desveló el entrenador que el Barcelona le había ofrecido una propuesta de renovación hasta 2026, coincidiendo con el fin del mandato de Joan Laporta. "No estoy desgastado, tengo una relación magnífica con las jugadoras y el staff", aclaró Giráldez.

El entrenador comentó que su próximo destino, que no desveló, es atractivo "a nivel deportivo" y que será "fuera de Europa". "Si solo valorara el dinero me hubiera ido antes, he recibido ofertas mayores a las de ahora”, argumentó.

El técnico vigués, en el banquillo azulgrana desde 2019, donde empezó como asistente de Lluís Cortés, explicó que esperaba terminar la temporada "levantando todas las copas posibles".

Así, Giráldez dejará un vacío en el banquillo azulgrana después de tres años en el cargo y varios títulos, y Marc Vivés y Xavi Puig, presentes en la rueda de prensa, deberán trabajar en busca de un sustituto. "Hay mucha gente preparada para este cargo dentro y fuera del club", concluyó Jonatan. EFE

1012139

jgc/gmh-fa/jpd