Jiménez (PSOE) pide la dimisión de consejero tras perder Doñana un sello verde: "Si no, Moreno, único responsable"

El diputado autonómico socialista Mario Jiménez ha reclamado este lunes la dimisión del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, después de que se haya conocido en esta jornada que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) ha excluido al Parque Nacional de Doñana de su lista verde. En rueda de prensa en la sede del PSOE andaluz, Jiménez, parlamentario por Huelva, ha proclamado que "Ramón Fernández-Pacheco debería presentar inmediatamente su dimisión" tras asegurar que "hoy nos hemos desayunado una terrible noticia en términos reputacionales para Andalucía" y, por tanto, "el conocimiento de esta noticia conlleva exigencias de responsabilidad". "Si Ramón Fernández-Pacheco no presenta su dimisión, toda la responsabilidad tendrá un nombre: Juan Manuel Moreno Bonilla", ha sostenido Jiménez, quien ha considerado que "el presidente tendrá que decidir" por cuanto ha partido de la premisa de que "esto no va a caer en saco roto". "En esta lista verde de lugares, de espacios top donde estaba Doñana ya no está Doñana", ha indicado Jiménez, quien ha concluido que "ahora nos damos cuenta de que la revolución verde para Moreno Bonilla era sacar a Doñana de la lista verde". El diputado socialista ha sostenido que la renuncia del consejero de Sostenibilidad supondría dar "una señal potente" a los organismos medioambientales internacionales por cuanto "mandaría el mensaje de que ése no era el camino" y que "recuperamos la senda de la responsabilidad y del rigor", así como ayudaría a "evitar mayores daños en el futuro antes decisiones de otros organismos internacioanles". Jiménez, quien ha hablado de "una gestión desastrosa de Doñana" del Gobierno andaluz, le ha planteado a la Administración autonómica si "es consciente de la importancia" de la decisión que ha tomado la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, antes de considerar que la iniciativa del Gobierno andaluz de impulsar una Proposición de Ley para reconocer nuevos regadíos en los municipios del entorno de Doñana "ha sido premeditado, irresponsable" tras enumerar las advertencias que se fueron oyendo desde "la Unión Europea, el Consejo de Participación de Doñana, la Estación Biológica de Doñana, la UNESCO, las universidades, o los grupos ecologistas de más prestigio". "Moreno Bonilla compró el negacionismo de la extrema derecha", ha concluido Mario Jiménez, quien de igual forma ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía "se ha terminado quemando él" tras esa acumulación de advertencias sobre el impulso de renocimiento de nuevos regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana. "No puede quedar sin una respuesta" de la Junta de Andalucía a esa decisión, ha demandado el parlamentario socialista, quien ha instado a que "el consejero asuma esa responsabilidad". Jiménez, en su repaso del informe de la UICN para excluir a Doñana de su consideración como sello verde, ha indicado que es una evaluación que empezó en 2020 y que la conclusión que arroja un informe de expertos independientes es que "Doñana suspende el 66% de los items analizados", antes de que precisar de que se trata de "un informe ratificado por una auditoría independiente" y de recriminar que ha sido "un informe negado de forma chulesca, de forma irresponsable, por el consejero de Medio Ambiente". Tras lamentar "la quiebra de nuestro prestigio", Jiménez ha advertido de que "podría no ser la única decisión" tras poner encima de la mesa otra posibilidad. "Está por ver que la Unesco no incluya a Doñana en la lista negra de espacios amenazados y nos saquen de la lista de patrimonio mundial", ha zanjado.