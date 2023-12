Huir en cayuco para dejar atrás la homofobia

Sara Morato

Sevilla, 18 dic (EFE).- Un puñado de galletas para seis días, un frío casi gélido y el agua colándose en el endeble cayuco a bordo del que llegó desde Senegal a las costas de la isla canaria de El Hierro. Ese fue el precio que Ahmed tuvo que pagar para huir de la homofobia.

Es una de los más de 36.600 personas que llegaron a Canarias a fecha de 12 de diciembre, una cifra récord en la Ruta Atlántica, en buena medida por la inestabilidad política, social y económica de Senegal.

Ese récord ha obligado a realizar un esfuerzo extraordinario en Canarias (El Hierro recibió más personas en dos meses de las 11.280 que residen en la isla) y Ahmed, como otros miles de jóvenes, fue trasladado a la Península, en su caso a Sevilla.

Ahmed (nombre ficticio para preservar su identidad) es un joven estudiante de comunicación audiovisual de Senegal que se vio obligado a abandonar su tierra cuando su familia y las personas que le rodeaban descubrieron su homosexualidad y le negaron el derecho a expresarse de forma libre.

Cuando aquellos que deben acogerte te repudian, no hay más salida que huir. Cuando las condiciones económicas te impiden viajar en avión, cualquier transporte es aceptable.

"Mi familia se negó a aceptar mi condición sexual. Lo pasé realmente mal, porque sentía algo que no podía expresar. En mi país no me sentía libre", ha explicado en una entrevista con EFE en Sevilla, a donde fue trasladado desde Canarias.

Las represalias tomaron forma con una agresión física que hizo entender al joven que no estaba seguro, que su vida corría peligro si continuaba siendo quien era en su país.

Ahmed quiere contar su historia para poner piel y nombre a las personas de los países en los que no se respetan los derechos de las personas homosexuales, algo que requiere de valentía teniendo en cuenta las amenazas que continúa recibiendo.

"En una ocasión vimos un vídeo en el que quemaban el cadáver de un chico gay y las personas aplaudían a su alrededor. Entendí que me podían llegar a matar, tenía mucho miedo. Podían acabar conmigo por mi condición sexual", ha sentenciado.

Aún hoy, después de dos meses de su partida, Ahmed se encoge al recordar el rechazo que sufrió y el miedo a perder la vida. Volver a su país, aunque le gustaría, no es una opción hasta que no se respeten sus derechos y su orientación sexual.

Cuando aceptó que era económicamente imposible comprar un billete de avión que lo llevase a Francia para continuar sus estudios, Ahmed pensó en partir a España a bordo de un cayuco.

Había escuchado hablar de la inmigración a Europa y sabía con qué personas debía contactar para poder cruzar la frontera, aunque conocía los inconvenientes. Un duro trayecto por el que estaba dispuesto a pasar a cambio de aceptación, protección y una oportunidad.

A las diez de la noche del 27 de septiembre de 2023 las peleas entre los cientos de personas que se aglutinaron en la playa se avivaron al saber que solo algunos podrían tener una oportunidad. Quién sube al cayuco y quién se queda en tierra.

"Éramos muchísimos los que queríamos embarcar y de distintas nacionalidades, pero solo unos cuantos pudimos partir. Fueron momentos muy tensos", ha narrado.

258 personas partieron rumbo a España a bordo de un cayuco. Seis noches en las que el único sustento disponible eran un puñado de galletas, nada caliente que les ayudase a calmar el frío en alta mar.

Cuando el agua comenzó a colarse entre las maderas de aquella frágil embarcación, Ahmed se replanteó si había tomado la decisión correcta. "Empecé a plantearme si había tomado la mejor decisión porque en mi país tenía una vida cómoda, pero no podía quedarme, temía por mi vida. La travesía fue dura, durísima", ha recordado.

Llegaron a la isla de El Hierro y encontraron todo lo que podían esperar, "protección, refugio y tranquilidad". Un sitio de paz en el que Ahmed pudiese "vivir sin miedo" y en el que "respetasen los derechos fundamentales" que en su país de origen aún hoy no se contemplan.

"Vivimos en campamentos en el que había muchísima gente, personas que habían llegado antes que nosotros y no conocíamos de nada, pero teníamos las necesidades básicas cubiertas. Agua, comida y alojamiento", ha relatado.

Ahora, Ahmed reside en Sevilla a la espera de una cita para solicitar asilo en España. Lleva dos meses esperando para poder formalizar la solicitud y narrar su testimonio ante las autoridades, pero el gran volumen de demandas ha creado un embudo en la administración que le impide finalizar el proceso.

Pide perspectiva, pues aún hay muchos países en los que las personas homosexuales "viven a escondidas" y "sufren" por su condición sexual.

En Senegal Ahmed sentía que no encajaba, que nunca podría llegar a integrarse en un entorno que lo rechazaba por ser quien es, por expresar lo que no puede dejar de sentir. En España, asegura que se siente protegido y aspira a continuar sus estudios y su vida junto a personas que lo entienden. EFE

smn/ltm

(foto) (vídeo)