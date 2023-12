El PP llevará mociones a los ayuntamientos para ver si alguien dentro del PSOE "se rebela" contra el pacto con Bildu

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha anunciado este lunes que su partido presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para "comprobar" si queda "dignidad suficiente" a "algún responsable socialista" para "rebelarse" contra el pacto que han sellado PSN y Bildu en Pamplona para desbancar a UPN del Ayuntamiento. "Creemos que es indignante el silencio y creemos que es indignante que se trague ante este tipo de decisiones", ha aseverado Sémper, que ha solicitado "formalmente" al PSOE que dé "marcha atrás" en ese pacto con Bildu en el Ayuntamiento de la capital navarra. En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha recordado que hace pocos días el grupo municipal de EH Bildu en Pamplona se negó a condenar el acto vandálico contra la placa que recuerda el asesinato de José Luis Prieto o la profanación de la tumba de Fernando Buesa. "¿Estos son los que van a gobernar? ¿esta es la nueva normalidad que algunos portavoces socialistas reclaman?", se ha preguntado. Tras asegurar que Bildu sigue defendiendo que ETA tuvo alguna razón de ser, ha acusado a Sánchez de cruzar una línea roja. "No hay línea roja alguna para Sánchez, no hay principio ético y moral que haya hecho saltar por los aires y esto merece toda nuestra censura", ha recalcado. "INTERESES ARITMÉTICOS DE SÁNCHEZ" El dirigente del PP ha señalado que "quienes no tuvieron vergüenza en cerrar pactos ocultos con Bildu, tienen hoy la desvergüenza de justificarlos por razones políticas, cuando la única y exclusiva razón razón la saben todos los ciudadanos: los intereses aritméticos de Sánchez" para seguir en Moncloa. Sémper ha destacado que este domingo en Pamplona miles de personas salieron a la calle para decirle a Pedro Sánchez que no se pueden "levantar muros" con partidos que pretenden derribar la España constitucional. A su entender, "así no se construye un país" sino que "se debilita una nación". "Estoy convencido de que la historia nos pondrá a cada uno en nuestro sitio en esta materia y que es más virtuoso defender la integridad del ejercicio de la política conforme a principios éticos y morales, que su derribo por parte de Sánchez", ha manifestado, tras advertir que el PP seguirá trabajando para quitar alcaldías a Bildu "pactando si es necesario con el Partido Socialista y otras formaciones políticas". UNA DECISIÓN POLÍTICA CON "PROYECCIÓN NACIONAL" Sémper, que fue portavoz del PP en el Parlamento vasco hace años, ha confesado que le cuesta "mucho aceptar" esta postura de los socialistas, dado que Bildu hasta hace poco tiempo "era un partido con el que no se podía pactar, según portavoces del Gobierno Socialista y según el señor Sánchez". "Y hoy, como necesita sus votos, no solo pacto sino que le convierto en alcalde de Pamplona", ha censurado. Además, ha avisado que "esta operación política no es una operación que se circunscribe al Ayuntamiento de Pamplona" sino que "es una decisión política que tiene una proyección nacional más que evidente y que le da la vuelta como en un calcetín a la posición tradicional del Partido Socialista". Según Sémper, Sánchez ha hecho "saltar por los aires" esa postura del PSOE porque "necesita los votos de Bildu en el Congreso". "Es una inmoralidad política. Es una inmoralidad política que yo creo que ni la sociedad española ni tampoco el PSOE se merecen", ha exclamado. MOCIONES COMO YA HICIERON CON LOS INDULTOS O LA AMNISTÍA Por eso, ha dicho que el PP presentará mociones en los ayuntamientos para que los concejales del PSOE "a lo largo y ancho de toda España se puede posicionar sobre algo que hasta hace bien poco formaba parte de la esencia también del Partido Socialista y que hoy Sánchez ha cambiado por sus intereses exclusivamente personales". Las mociones en ayuntamientos y Parlamentos autonómicos es una herramienta que ya ha empleado el PP en varias ocasiones en estos dos últimos años. Así, lo hizo el pasado mes de septiembre para forzar a los cargos socialistas a votar en los Parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos de toda España si están a favor de la ley de amnistía y la igualdad de los españoles. El PP también llevó mociones a los ayuntamientos cuando se suprimió el delito de sedición en el Código Penal en otoño del año pasado. Antes, en mayo de 2021, el PP entonces dirigido por Pablo Casado también presentó mociones en toda España por la concesión de indultos a los condenados por el 'procés', si bien no lograron romper la disciplina de voto en las filas socialistas.