El PP denuncia la "hipocresía" de Sánchez con el Falcon porque el pacto PSOE-Sumar contempla reducir vuelos cortos

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado este lunes la "hipocresía" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre el trayecto del Falcon entre A Coruña y Santiago, ya que, según ha recordado, el pacto entre PSOE y Sumar contempla reducir vueltos cortos. A su entender, se está "tomando el pelo a los españoles" porque se trata de un vuelo de "menos de 12 minutos". El PP ya anunció este domingo que reclamará información oficial en el Congreso y el Senado sobre el "uso partidista" del avión oficial. Según el partido, el Falcon que el presidente del Gobierno ha utilizado para dar un mitin en Santiago de Compostela viajó de A Coruña a la capital de Galicia (70 kilómetros de distancia) para que "se ahorrara un trayecto en tren de 28 minutos o uno en coche de 40". En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Tellado ha denunciado una "utilización de medios públicos para un uso partidista" porque "el avión voló vacío de Coruña a Santiago simplemente para ahorrarle a Pedro Sánchez 45 minutos de coche" y que pudiese llegar antes a Moncloa. A su juicio, desde que gobierna Pedro Sánchez hay un "uso permanente y continuado de medios públicos para fines partidistas". Según Tellado, para trasladar al presidente del Gobierno de Santiago a Coruña "lo más razonable es que se haga en coche", como han hecho "todos los presidentes del Gobierno de España". "A mí me parece que además estamos ante un caso claro de hipocresía absoluta", ha dicho, aludiendo a las palabras de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, defendiendo acabar con los vuelos de dos horas y media. Además, ha recalcado que la propia Díaz decía que "en el acuerdo firmado entre Sumar y el PSOE se contemplaba la reducción de vuelos cortos, y hablaba de vuelos cortos por aquellos que fuesen menores a dos horas". LO QUE DICE EL ACUERDO ENTRE PSOE Y SUMAR En concreto, ese pacto entre PSOE y Sumar apostaba, como han hecho otros países europeos, por impulsar la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales. En este caso, Tellado ha afirmado que se trata de un vuelo de "doce minutos" y, por lo tanto, "se está tomando el pelo a los españoles". En su opinión, "no es de recibo" levantar el avión en La Coruña para aterrizarlo en Santiago "con una finalidad que es ahorrarle al presidente del gobierno media hora de coche", algo que ve "un insulto a los españoles y especialmente a aquellos que lo están pasando peor y tienen dificultades para llegar a fin de mes". Además, ha indicado que Sánchez estaba este domingo por la mañana en un acto en Navantia, en Ferrol, que ha enmarado en que las elecciones gallegas "están cerca", y ha criticado que no invitaran al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a ese "acto público institucional". "Estamos en una falta de respeto y de falta de institucionalidad absoluta que desde luego creemos que no es admisible", ha afirmado el portavoz del Grupo Popular en relación con esa visita al astillero.