El PP acusa a Sánchez de usar el Falcon para "un vuelo de 12 minutos", con impacto ecológico de "62 trayectos en coche"

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de usar el Falcon para "un vuelo de 12 minutos" en Galicia cuando su Gobierno habla "permanentemente de huella ecológica". De hecho, ha indicado que ese vuelo entre A Coruña y Santiago es "equivalente en gasto e impacto ecológico a 62 trayectos en vehículo privado". El Partido Popular ya avanzó este domingo que reclamará información oficial en el Congreso y el Senado sobre el "uso partidista" del avión oficial Falcon por parte del presidente del Gobierno. Según el PP, el Falcon viajó de A Coruña a Santiago (70 kilómetros de distancia) para que Sánchez se ahorrara un trayecto de tren de 28 minutos o uno en coche de 40 minutos. En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha indicado que "lo razonable" es que Sánchez tras el mitin hubiera cogido de nuevo el coche hasta A Coruña. "Resulta que quienes nos hablan permanentemente de huella ecológica y no tienen ningún miramiento por el uso de los bienes públicos, hacen volar a un Falcon un trayecto de 12 minutos entre Santiago y A Coruña para que el presidente del Gobierno no se tenga que desplazar 70 kilómetros en coche", ha denunciado. Según ha subrayado, este hecho es "verdaderamente llamativo" porque ese vuelo en Falcon de 12 minutos entre las dos ciudades gallegas "es el equivalente en gasto e impacto ecológico a 62 trayectos en vehículo privado". INSTA A YOLANDA DÍAZ A PRONUNCIARSE El PP ha recordado este lunes que el acuerdo PSOE-Sumar contemplaba reducir vueltos cortos, un tema que ha "capitaneado" Yolanda Díaz, que decía que "los vuelos por debajo de las dos horas que tuvieran la alternativa en vehículo, deberían de prohibirse", según Sémper. Por eso, ha emplazado a Yolanda Díaz a pronunciarse sobre ese vuelo en Falcon porque a Pedro Sánchez "le va a entrar por un oído y le va a salir por otro". "¿Le parece a usted razonable que el señor Sánchez haga volar el Falcon 12 minutos para evitarse él un desplazamiento en vehículo privado?", ha interpelado a la vicepresidenta del Gobierno. Sémper ha recalcado que no es un tema "menor" sino un "ejemplo palmario" de que Sánchez dice una cosa y hace la contraria, tras dedicarse a "sermonear a los ciudadanos". "Luego cuando le toca a uno dar ejemplo hacer exactamente lo contrario de lo que ha dicho en el sermón. Esto ya no es mentira solo, va añadida de una desfachatez profunda y es algo que también nos vemos obligados a señalar", ha denunciado. 29 ALTOS CARGOS EN PRESIDENCIA FRENTE A LOS 14 DE RAJOY Además, Sémper ha denunciado el gasto superfluo del Gobierno "mastodóntico" que lidera Pedro Sánchez que, según ha dicho, usa los recursos públicos como si fuesen suyos. De hecho, ha acusado al presidente del Gobierno de tener "del doble de altos cargos" que Mariano Rajoy y convertir su Ejecutivo en una "agencia de colocación". Según ha dicho, con Feijóo se ha "disparado" el gasto superfluo en la Administración General del Estado. "Este Gobierno aspira a vivir mejor a costa de los españoles. Tenemos una estructura mastodóntica de la Administración Pública, desproporcionada del Gobierno", para acusar al Gobierno de "derrochar dinero a espuertas". Así, ha señalado que Sánchez tiene "el doble de altos cargos que tenía el señor Rajoy y utiliza los recursos públicos como si fuesen suyos". Según ha añadido, hay que recordar a Sánchez que "el Gobierno de la nación no es una agencia de colocación". Como ejemplo de ese "despilfarro" y "desfachatez" del Gobierno ha citado lo que ocurre en Presidencia del Gobierno, dado que "se compone actualmente de 28 altos cargos, seis más que la estructura anterior" y "el doble" que el último Gobierno del Partido Popular, "que contaba con 14 altos cargos en la Presidencia del Gobierno".