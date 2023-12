El excuñado de Rato dice que los delitos que se le imputan han prescrito y que se ha vulnerado su derecho de defensa

La defensa de Santiago Alarcó, excuñado del que fuera ministro de Economía Rodrigo Rato, ha sostenido este lunes, durante la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto incremento ilícito del patrimonio del que también fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que los hechos que se le imputan a él y que pueden suponer un delito de blanqueo de capitales han prescrito, y ha añadido que en el procedimiento se ha vulnerado su derecho a la defensa por no tener acceso a la causa hasta poco antes de ser procesado. Sobre Alarcó, la Fiscalía Anticorrupción indica en su escrito de acusación que tuvo un papel especialmente relevante en la operativa delictiva porque habría manejado las cuentas de Rato en el extranjero y gestionado las estructuras societarias. Pero este lunes, el abogado de Alarcó, que desde un inicio ha solicitado su absolución, ha mantenido que se ha dado una "indefensión insubsanable" en el procedimiento y ha acusado al Ministerio Público de realizar manifestaciones "sin fundamento fáctico y gratuitas" contra su defendido. "No hay ni una transferencia en 161 páginas mas allá de la 2006" por valor de 120.000 euros, ha explicado refiriéndose a un pago desde una sociedad --Rubicón-- de la que, ha asegurado, Alarcó solo era directivo y no propietario hacia una mercantil de Rato --Kradonara--. "No hay ni un hecho concreto que permita hacer esas afirmaciones del escrito de acusación", ha añadido para luego subrayar que, no obstante, los hechos de 2006 habrían prescrito porque transcurrieron más de diez años desde que se comenzaron a investigar. Por otro lado, ha planteado que se ha dado una vulneración del derecho a un procedimiento con todas las garantías, y en particular del derecho a la defensa. Y esto lo ha mantenido porque entiende que tuvo acceso a la documentación de "millones de páginas" pocas semanas antes de ser procesado, mientras que la acusación estuvo durante seis años investigando. "Se ha dado una vulneración del principio de igualdad de armas", ha indicado, para luego apuntar que esos fallos en la instrucción hacen imposible la defensa ante "alegaciones genéricas". DOMINGO PLAZAS Este lunes también ha sido el turno de cuestiones previas del abogado y asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, del que la Fiscalía dice que era administrador de la empresa española Kradonara --filial de la británica Vivaway-- y que organizaba para Rato la repatriación del dinero blanqueado a través del 'trust' gibraltareño Finsbury. Su defensa ha solicitado en su turno de cuestiones previas que se acepte como prueba --que se les denegó en la instrucción-- el decreto que atribuía la causa a Anticorrupción y no a la Fiscalía Provincial de Madrid, y ha indicado que en el caso se ha dado una vulneración de derechos fundamentales para su defendido respecto a la imputación de delitos fiscales de lo ejercicios 2014 y 2015. Además, ha sostenido que las acusaciones respecto a los ejercicios fiscales que van de 2005 a 2010 habrían prescrito, tal y como sostuvo también la defensa de Rato. Y también ha planteado que las diligencias de entrada y registro en dos domicilios --uno de Sotogrande y otro de la calle Serrano (Madrid)-- deben ser declaradas nulas, así como ha de ser anulado un informe posterior que se basó en esos registros. Cabe recordar que Rodrigo Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. Anticorrupción solicita para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.