Compromís pide la comparecencia de Puente y Ribera para "explicar cómo es posible" la ampliación del Puerto de Valencia

Compromís pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que "expliquen cómo es posible que se apruebe" el proyecto de la ampliación norte del Puerto de Valencia "con una declaración de impacto ambiental caducada y con todos los informes técnicos oficiales en contra". Además, se darán apoyo a la vía judicial iniciada por la Comissió Ciutat-Port, para tratar de paralizar el proyecto, según ha decidido la Comisión Ejecutiva de la coalición, que se ha reunido este lunes y ha valorado las acciones a adoptar después de que Puente anunciara el pasado jueves que el Gobierno central aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la licitación de las obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia. La coportavoz de Compromís y diputada en el Congreso, Àgueda Micó, ha asegurado que la formación valencianista "tiene claro que esta batalla se ganará en los tribunales, ya que se trata de un proyecto de ampliación que modifica al original y que no cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental". "Tenemos muy claro que si el PSOE continúa con esta ampliación, el resultado será el mismo que con el proyecto Castor, que recordamos que fue un proyecto multimillonario fallido impulsado para beneficiar a una empresa privada", ha sostenido, al tiempo que ha agregado que el proyecto, "declarado ilegal judicialmente, fue firmado por la actual ministro de Transición Ecológica del PSOE, Teresa Ribera, y que desembocó en una tragedia ambiental y económica que todavía está pagando la ciudadanía". En esta línea, ha resaltado que "el Puerto de Valencia no puede permitirse más problemas con la justicia. Recordemos el precedente de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que terminó siendo declarada como una obra ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, o las continuas denuncias ante el Tribunal de Comptes por la opaca forma de actuar de la Autoridad Portuaria, ofreciendo intercambios y rescates de terrenos concesionados escandalosamente ventajosos para el empresariado". Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Compromís ha consensuado oponerse a la ampliación norte del Puerto de Valencia también a través de la "vía política", por lo que impulsarán iniciativas parlamentarias en el ámbito municipal, autonómico, estatal y europeo. "MUCHOS PROBLEMAS ESTA LEGISLATURA" "Es terrible que siempre que PP y PSOE se ponen de acuerdo nunca es para beneficiar a las valencianas y valencianos. Nosotros no engañamos a nadie, somos fieles a nuestros compromisos adquiridos ante la ciudadanía, por eso, le advertimos al PSOE que, si esta es la dinámica de gobierno, auguramos muchos problemas esta legislatura", ha aseverado Micó. Por otra parte, la coalición preguntará a la Comisión Europea "la viabilidad de una ampliación que cuanta con una Declaración de Impacto Ambiental caducada, que atenta contra el espíritu del Pacto Verde Europeo aprobado por el Parlamento Europeo en el año 2021 que vela por la reducción de la contaminación y la protección de la salud y el medioambiente". "La ampliación del Puerto de Valencia supondrá aumentar en más de 4.000 los camiones que cada día circulan en la ciudad y ampliar la entrada de megabuques, disparando la contaminación ambiental de forma insostenible y provocando numerosos problemas la salud del vecindario, una realidad que va en sentido contrario a los acuerdos establecidos no solo en Europa, sino también en las últimas cumbres del clima", ha apuntado el coportavoz de Compromís y diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez. "PONE EN RIESGO LA SALUD" Por su parte, la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha señalado que "no es la primera batalla que ganará la ciudad de Valencia", y ha enfatizado la "movilización social que existe contra una ampliación que pone en riesgo la salud de los valencianos y valencianas y de sus espacio naturales". "La ciudadanía valenciana conseguimos que el parque del Túria no fuera una autopista, que el Cabanyal o el Saler no fueran destruidos por la especulación urbanística y lo volveremos a conseguir parando este proyecto ilegal que solo busca enriquecer a una multinacional con sede en Suiza", ha declarado. En este sentido, ha calificado como "vergonzoso" que "la primera medida que ha tomado el ministro socialista de Transportes se adar luz verde a un proyecto que costará cerca de mil millones de euros y que se pagará en parte con una privatización de la Marina de Valencia para poder sufragar la obra en beneficio de MSC". "AÚN ESTAMOS A TIEMPO DE PARARLO" Compromís ha manifestado su "preocupación" por el futuro del Parque Natural de l'Albufera y las playas del sur de Valencia, "muy afectadas ya por el dique de abrigo de la ampliación, tal como demuestran todos los estudios oficiales realizados". "Para Doñana, el Gobierno ha llegado tarde. Hoy hemos conocido que el Parque Nacional andaluz ha sido la primera reserva ecológica expulsada de la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) por culpa de la mala gestión del PP, se trata de la primera vez que se expulsa a uno de los 77 espacios naturales reconocidos en esta prestigiosa lista", ha lamentado la diputada de Compromís Paula Espinosa. Finalmente, ha concluido que no quieren que "ese sea el futuro de l'Albufera, espacio natutal que también figura en otro prestigiosos listado, el del Convenio de Ramsar, y aún estamos a tiempo de pararlo".