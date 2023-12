Cantabria pide al Estado que actualice el censo de lobos y que lo saque del LESPRE

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una iniciativa para instar al Gobierno de España a actualizar el censo de lobos en la región y a sacar a esta especie del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en el que entró en septiembre de 2021, y que vuelva a ser cinegética. La propuesta se recoge en una iniciativa, planteada por el PP y enmendada por el PRC, y que ha salido adelante con los votos de ambos grupos y también de Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido, por "coherencia" y por "respeto" al sector ganadero. Ha sido debatida en una sesión que ha comenzado con la toma de posesión de Norak Cruz como diputada del PSOE en sustitución de Eugenia Gómez de Diego, tras su nombramiento como delegada del Gobierno en Cantabria. La nueva parlamentaria ha prometido el cargo. Entre las iniciativas abordadas por la mañana destaca la orientada a recabar al Ministerio para la Transición Ecológica el número de ejemplares de lobos en la comunidad y las áreas de distribución, ya que según la diputada 'popular' Belén Ceballos se ha pasado de doce manadas hace casi una década a 22 en este año que está a punto de terminar y que están "campando por Cantabria", donde ha provocado la muerte de cerca de tres mil animales en más de dos mil ataques. De ahí la urgencia y necesidad, ha defendido, de que esta especie deje de estar protegida y se pueda volver a cazar, pues mientras los ganaderos pierden ejemplares de su cabaña y esta actividad extensiva está "en vías de desaparición", el lobo "no está peligro de extinción", porque sigue siendo "intocable" y es "el predilecto de Pedro Sánchez", presidente del Gobierno. En similares términos se ha expresado el regionalista Guillermo Blanco, exconsejero del ramo, quien ha destacado que en lo que va de ejercicio se han producido "muchos más" ataques de lobos al ganado que en el anterior y "muchísimos más" que con anterioridad a su entrada en el LESPRE. El diputado del PRC ha señalado además que, mientras se espera a que la Audiencia Nacional resuelva el recurso interpuesto por las comunidades loberas contra la protección del lobo, el Ejecutivo autonómico del PP tiene que continuar sacando órdenes de extracción de ejemplares. Al hilo, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, que ha elevado a treinta las manadas que hay en Cantabria según le han trasladado los cazadores, ha considerado que la Consejería y el Gobierno regional tienen que "ponerse las pilas" y a "trabajar", pues no pueden "fiar" la solución del problema a que el Ejecutivo de Sánchez saque al cánido del LESPRE, algo que además no es "el maná" o "la panacea" y no contribuiría a solventar la situación generada de forma inmediata. La socialista Eva Salmón ha precisado que aunque Cantabria envíe datos de ejemplares al Ministerio, hay que homogeneizar dichas cifras, pues hay comunidades que comparten manadas. INCLUIR SALUD EN COMISIÓN PARA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Por otro lado, el Pleno ha aprobado una iniciativa del PRC para incluir la Consejería de Salud en la Comisión Delegada del Gobierno de Cantabria para la Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas. La proposición no de ley ha sido enmendada por el PSOE y ha salido adelante con los votos de estos dos grupos y de Vox, recibiendo el 'no' del PP. La diputada regionalista Paula Fernández ha explicado que el objetivo de esta PNL es "liberar" a los médicos y a los profesionales clínicos de los trámites burocráticos diarios y que combinan con su trabajo asistencial, para acabar con la "sobrecarga" que supone el "papeleo" y que, como ha dicho, ralentiza la asistencia médica. La propuesta, que además de la inclusión de Salud en la Comisión incluye una serie de medidas, ha recibido el respaldo socialista tras la retirada de una de ellas que, tal y como ha expuesto el diputado y exconsejero del ramo, Raúl Pesquera se orientaba a permitir que médicos y enfermeras de Atención Primaria puedan tener un número de citas en su agenda del día, para poder auto citarse a los pacientes y no les tengan que derivar a admisión para solicitar esa cita. Tanto la iniciativa como este último aspecto ha parecido "razonable" a Vox, como ha expresado Natividad Salazar. Sin embargo, PP se ha opuesto al considerar "incoherente" la iniciativa, pues a juicio de Miguel Ángel Vargas en ella se "confunde" la simplificación administrativa con la mejora de la gestión sanitaria en la que ya está trabajando el Gobierno, y después de que el anterior bipartito PRC-PSOE no hicieran "nada" en ocho años. RECHAZO A CONDENAR RETROCESO EN DERECHOS LGTBI En otro orden, la Cámara ha rechazado, con los votos de PP y Vox, una proposición del Grupo Socialista en la que se pedía que se condene "todo retroceso" en derechos sociales que atente contra personas LGTBI, basada -según ha expuesto el diputado Jorge Gutiérrez- en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha propuesto una serie de reformas legales que evidencian una "merma" en los derechos y libertades de estos colectivos, así como un "retroceso" democrático. El parlamentario ha expresado su preocupación porque esta "grave involución retrógrada" del Ejecutivo de Isabel Ayuso pueda tener un "efecto contagio" a otras comunidades autónomas como Cantabria, que cuenta con su propia norma y que, ha instado, ha de ser desarrollada. La PNL ha sido respaldada por el PRC y rechazada por Vox y PP. El diputado de Vox Armando Blanco ha justificado el 'no' de su partido al considerar que se trata de una iniciativa "inconexa" con la que los socialistas buscan "confrontar" y crear "una cortina de humo" con la que tapar las "barbaridades" que está llevando a cabo el PSOE a nivel nacional, aspecto este último que también ha denunciado el 'popular' Iñigo Fernández. El diputado y senador del PP ha manifestado que su partido podría respaldar, aunque "con reservas", la propuesta, pero no "los reproches que la acompañan", y ha opinado que no se puede traer al debate regional lo que hace Ayuso en la capital. Cree así que se trata de una orden de Ferraz para tratar de "organizar un nuevo ataque" a la presidenta madrileña y de "tapar" lo que está pasando en España con los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, que "ha entregado Navarra a los independentistas vascos". MODIFICAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD FRENTE A AUMENTO DE CRIMINALIDAD Además, se ha dado luz verde a que el Parlamento inste al Gobierno central, a través de la Delegación del Gobierno en Cantabria, a modificar la estrategia de seguridad para combatir el "aumento" de la criminalidad, según ha pedido Vox a través de Leticia Díaz y han respaldado PRC y PP, en tanto que el PSOE se ha abstenido. La parlamentaria del primer grupo ha desgranado cifras de diferentes estadísticas y ha negado que ello constituya "alarmismo", sino que es "realismo". El diputado socialista Mario Iglesias cree que algunas de las propuestas planteadas son "incoherentes" y otras constituyen una "disculpa" de Vox para "hablar de su libro". La regionalista Rosa Díaz ha mostrado el apoyo del PRC, por el fin de la iniciativa en sí, porque "nos importa y mucho la seguridad" y están a favor de cuestiones como aumentar los efectivos policiales, aunque ha matizado que Cantabria es "una de las comunidades más seguras" del país. Y el parlamentario del PP Cándido Cobo ha dicho que en su partido comparten muchos de los motivos expuestos en la PNL y les parecen además acertadas las medidas, toda vez que "existe un problema evidente de orden publico, educativo y social" que redunda en un aumento de delitos, y también un problema de gestión, que ha hecho que se incrementen ratios de ilícitos que tienen una "tremenda repercusión". El Pleno continuará por la tarde.