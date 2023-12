Almeida asegura que Feijóo no quiere una reunión "para fotos" con Sánchez: "Él no va a perder el tiempo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no quiere una reunión "para fotos" ni "cosmética" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que él "no va a perder el tiempo". "El señor Feijóo lo único que ha pedido es un orden del día. Nosotros no pedimos como (Carles) Puigdemont un mediador, ni que nos reunamos en Ginebra, nos conformamos con que la reunión pueda ser aquí, en el Palacio de la Moncloa pero no necesitamos un mediador, solo se necesita un orden del día que es lo que ha pedido el presidente Feijóo", ha afirmado Almeida ante los periodistas desde la avenida de la Ilustración. Así, el alcalde ha aseverado que el PP no quiere una reunión para que Sánchez diga "que él se sienta con todo el mundo" porque ya saben "con quién se sienta Sánchez". "Lo acaba de demostrar en Pamplona, él se sienta con Bildu, él se sienta con Puigdemont, él se sienta con (Oriol) Junqueras, él se sienta con (Arnaldo)Otegi". Este mismo lunes el portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que Pedro Sánchez quiere una foto con el líder del PP para "tapar la indignidad" de sus fotos con Junts en Ginebra o con Bildu en el Congreso. Además, ha admitido que es "muy difícil llegar a pactos de Estado con el PSOE, que se sustenta en "partidos independentistas y antisistema que quieren debilitar al Estado.