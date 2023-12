Adelante reclama que "no se ponga más en riesgo" Doñana, que tiene constantes "amenazas"

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, ha pedido este lunes que "no se ponga más en riesgo" el parque de Doñana, que tiene constantes "amenazas". En rueda de prensa, García se ha pronunciado al hilo de que se haya conocido que el parque de Doñana ha salido de lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). "Era un riesgo que teníamos por las constantes amenazas que hay siempre sobre Doñana", ha dicho Mari García, apuntando que "parece que esta noticia la desmiente el propio Gobierno central", diciendo que era por la proposición ley sobre la legalización de riegos en Doñana que presentaron en su día PP-A y Vox en el Parlamento, y que se ha retirado tras el Acuerdo por Doñana entre la Junta y el Ejecutivo autonómico. "Lo que pedimos es que no se ponga más en riesgo esta joya de la corona que es Doñana y, desde luego, mostrar nuestra preocupación y nuestra llamada de atención en que no haya más riesgos como esa proposición de ley que se presentó y que, afortunadamente, parece que se ha retirado", ha dicho. Ha agregado que no sólo era el riesgo de la "legalización de regadíos ilegales, sino también la sobreexplotación, o el turismo exagerado que hay en la zona, que también tiene unos gastos de agua, y que Doñana no puede soportar".