Puente afea a Moreno "seguir el ejemplo de Ayuso" y defiende la "total transparencia" con el accidente ferroviario

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que haya optado por "seguir el ejemplo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al pedir "transparencia" al Gobierno en relación con los dos accidentes ferroviarios registrados en las últimas horas en las provincias de Málaga y Cádiz y ha defendido que lo que le "debería preocupar de verdad" es la situación de la "sanidad pública de tu competencia". Puente se ha pronunciado de este modo en sus redes sociales después que Moreno expresase su "preocupación" por la red ferroviaria andaluza tras la colisión entre dos trenes de Media Distancia en Álora (Málaga), que se saldó con 13 heridos leves, y la incidencia de un tren de trabajos de Adif a la altura de Setenil (Cádiz), reclamase al Gobierno de la Nación que "analice la situación e informe con transparencia" y recordase que la Junta viene "reclamando una fuerte inversión en Andalucía". "Seguir el ejemplo de Ayuso no es lo mejor. La sanidad pública andaluza de tu competencia es lo que te debería preocupar de verdad", ha publicado en su cuenta oficial de X el ministro Óscar Puente, que ha recordado a Moreno que la colisión de Álora se produjo porque uno de los trenes "se saltó una señal de parada" y "ya se ha informado a la opinión pública con total transparencia". El accidente en la provincia de Málaga ocurrió a las 21.25 horas de este pasado sábado cuando dos trenes colisionaron lateralmente en la estación de El Chorro, en Álora. Uno de los trenes circulaba en doble composición --dos trenes unidos-- y viajaban 270 personas. Los servicios médicos atendieron a dos personas leves y el sistema Emergencias 112 Andalucía informó de que se atendió a once personas más con diversas contusiones. También han recordado en un comunicado conjunto de Renfe y Adif que todos los viajeros fueron trasladados en un tren de Cercanías hasta Málaga. Desde allí, los viajeros retomaron su viaje hasta Sevilla y otras estaciones en autobuses. Los informes preliminares de Renfe y Adif descartan en este momento fallos en la vía y los trenes y no observan relación con esta incidencia. Las primeras conclusiones de ambos informes independientes apuntan a un posible error humano, todavía por determinar.