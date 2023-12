PSOE firma un manifiesto contra el racismo y la difusión de bulos que generan miedo y defiende políticas de inclusión

El Partido Socialista ha firmado un manifiesto en el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre, contra el racismo y la difusión de bulos que generan "alarma social y miedos" apostando al mismo tiempo por una política migratoria legal, ordenada e inclusiva. Así lo han manifestado los socialistas plasmando su firma en este documento que ha revindicado la contribución de las personas migrantes en España. "Sin su talento, su esfuerzo, sus capacidades y su ilusión, este país no sería la España que conocemos hoy en día", recalca el texto. En este sentido, el PSOE ha puesto en valor la diversidad "de las gentes" que enriquece a la sociedad y ha hecho un llamado a frener los "bulos" que "algunos insisten en difundir que señalan a las personas migrantes como delincuentes, como terroristas". "España no se debe reconocer com un país racista, intolerante ni xenófobo", recoge el manifiesto. Al hilo, el PSOE ha sostenido que su apuesta pasa por una política migratoria que se lleve a cabo por los cauces "legales de manera segura y ordenada" y ha condenado a las organizaciones que trafican y se lucran con la trata de personas.