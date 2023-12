Pimienta: "Es importante no perder cuando no estás bien"

Las Palmas de Gran Canaria, 17 dic (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, reconoció este domingo que su equipo no hizo el mejor partido ante el Cádiz, con el que empate a un gol este domingo en el Estadio de Gran Canaria, después de adelantarse muy pronto en el marcador, y admitió que en los días en que el equipo no está bien, es importante no perder.

"Puede parecer que has perdido nos puntos pero vamos a ser realistas, quizá no ha sido nuestro mejor partido, lo hemos empezado bastante bien, con buen juego, con el gol de Pejiño, con buena sensación y bastante dominio, pero ha habido un momento en la primera parte en que hemos perdido el control, ellos han generado alguna ocasión y no hemos estado bien", relató al término del encuentro en conferencia de prensa.

A Pimienta tampoco le gustó que en la segunda mitad el partido estuviese "muy abierto", y el Cádiz les generó peligro a la espalda de la defensa y a balón parado, "con ocasiones bastante claras, y lo importante, cuando no estás bien, es no perder cuando no estás bien, porque por momentos nos ha costado".

El técnico barcelonés ya sabía que su rival era "potente" en el juego aéreo "por el perfil de jugadores que tiene como Chris Ramos, y cada jugador que salía del banquillo era mejor que el que estaba dentro, en eso son muy buenos y es mérito de ellos".

También reconoció las buenas paradas de Álvaro Valles, que evitaron un mal mayor: "Está haciendo una campaña sensacional, no solo por el partido de hoy, sino por todos los que lleva, y está demostrando ser un porterazo de Primera División". EFE

