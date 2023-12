"Los de afuera son de palo", arte y fútbol se unen en una muestra que homenajea hinchadas

Lucía Serrano Redondo

Montevideo, 17 dic (EFE).- El Museo de Zorrilla de Uruguay acoge hasta el 2 de marzo 'Los de afuera son de palo: Multitudes en movimiento', una exposición que explora los colores y el dinamismo presentes en las tribunas de los estadios de fútbol, aunando arte y fútbol, algo "poco habitual".

Así lo expresó Daniel Superveille, autor de la muestra, a EFE este jueves durante la inauguración, donde manifestó que siente que "el fútbol contemporáneo es demasiado importante en la vida de las personas como para no tener un reflejo en el arte".

Los cuadros que componen esta exposición reflejan la explosión de color y movimiento que se produce cuando las cámaras de televisión enfocan a las multitudes que llenas las hinchadas durante los partidos de fútbol: banderas ondeantes, gritos y cientos de personas bailando quedan plasmados en sus pinturas a través de líneas y puntos con un cromatismo variado.

Periodista, asesor de campaña del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y pintor, Superveille confesó en la presentación de 'Multitudes en Movimiento' que, cuando era niño, sus padres lo obligaban a asistir a clases de dibujo, mientras que él quería jugar al fútbol.

Muchos años después, retomó esa semilla que le habían plantado en la infancia y comenzó a pintar cartones inspirándose en algo que, según dijo, siempre le había interesado: el fútbol como fenómeno e identidad de Uruguay.

"El fútbol en Uruguay es parte de nuestro ADN y de nuestra esencia; nacemos sabiendo jugar al fútbol y nos reivindicamos en el mundo gracias al fútbol, porque somos un país pequeño en población pero tenemos jugadores en todas las ligas mundiales", afirmó.

En un primer momento, Superveille partió de los fascículos que reflejaban las hazañas de los jugadores de 'La Celeste' que había coleccionado de pequeño y retrató grande momentos de la historia de la selección, como la victoria en el Maracaná contra Brasil en 1950, hasta que un amigo le comentó que tenía una forma muy personal de pintar las tribunas y le sugirió trabarla más.

Esta muestra refleja ese estilo propio del artista y sirve a la vez como un homenaje al fútbol uruguayo, pero también a los aficionados, ya que la mirada del artista se posa sobre "los ciudadanos anónimos que permiten que ese gigante monstruoso que es el fútbol sea lo que es, casi como una sensación religiosa", explicó.

El pintor busca atrapar en su obra la expresión colectiva de las masas en movimiento que conforman las hinchadas de los estadios.

Superveille declaró sentirse especialmente orgulloso de su trabajo más reciente, una serie que se centra en el color y movimiento de las hinchadas que ovacionaron los goles del delantero uruguayo Luis Suárez: rojo, blanco y azul para el Club Nacional de Football de Montevideo, verde, negro y blanco para el Football Club Groningen o rojo, amarillo y azul para el Fútbol Club Barcelona.

Preguntado por el título de la exposición, explicó que se remonta al mundial de 1950, cuando Uruguay salió campeón en el Maracaná siendo un país de poco menos de 2 millones de habitantes.

En un momento en que el juego estaba complicado, el capitán uruguayo, Obdulio Varela, 'el Negro Jefe', llamó al resto de jugadores y les dijo que el partido era de once contra once, no de los jugadores uruguayos contra las 200.000 personas que había en el estadio, por lo que los de afuera eran de palo.

"La frase se convirtió en leyenda y es una forma de decir que lo que digan los demás no importa porque yo hago mi camino, también tiene que ver con la pintura que hago, de un tema que no es del arte, y lo que digan los de afuera no me importa tanto", concluyó Superveille. EFE

