Javier Aguirre: "Hemos fallado en las áreas"

Almería, 17 dic (EFE).- El entrenador del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre, ha reconocido tras el empate a cero frente al Almería que habían "fallado en las áreas" y que, pese a ello, "es la tercera puerta a cero seguida" y ello le gusta porque "eso te da puntos”.

"En la primera parte fuimos mejores, pero en la segunda se equilibró y aun así tuvimos las ocasiones de Maffeo y Javier. Pero es fútbol, no le puedo reclamar nada a nadie”, dijo en rueda de prensa Aguirre, quien señaló que "el responsable máximo de este empate" es él "por no haber puesto a los que debía, pero ya está, no hay mucho más aparte de seguir”.

Acerca del Almería, dijo que “ellos hacen su trabajo y es un rival fácil" porque "cuando estás en una situación como el Almería, los nervios te traicionan: yo cuando llegué aquí hace dos torneos estábamos atenazados, salíamos asustados, no podíamos dar dos pases seguidos, no es fácil”, comentó.

“Hicimos una buena primera parte, pero en la segunda, con sus ajustes, no fue fácil, pero aun así tuvimos dos ocasiones, así que le he dicho a los jugadores que cabeza arriba. Estaría preocupado si solo hubiéramos llegado una vez, pero hemos llegado en más de diez ocasiones. Algún día explotaremos”, apuntó.EFE

