García-Gallardo (Vox) afirma que "ETA va a gobernar Pamplona con los votos del PSOE"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha afirmado que "ETA va a gobernar Pamplona con los votos del Partido Socialista Obrero Español" tras el acuerdo alcanzado entre EH Bildu y PSN para una moción a la alcaldesa de UPN en la capital navarra. García-Gallardo, que ha asistido a la concentración convocada este domingo por UPN contra la moción de censura, ha señalado que el acuerdo entre EH Bildu y PSN en Pamplona es "el pago de la última factura del PSOE a sus socios corruptos, a sus socios separatistas, a sus socios filoetarras, por mantenerse una noche más en el poder". Según el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, "el pago de esta última factura se ha traducido en que ETA va a gobernar la ciudad de Pamplona". "ETA va a gobernar Pamplona con los votos del Partido Socialista Obrero Español. Algunos dicen que Bildu es un partido más. Y lo que hay que decir es claro, Bildu es ETA. ¿Por qué Bildu es ETA? Porque Bildu tiene un líder, que es Arnaldo Otegi, que ha sido condenado por pertenencia a banda armada. Bildu ha incluido en sus listas, también en la ciudad de Pamplona, a condenados por terrorismo. Bildu aprovecha su influencia política para dar beneficios penitenciarios a los presos etarras y acercarlos al País Vasco. Es decir, Bildu es ETA. Y vemos que esto es el Partido Socialista, un partido entregado a los separatistas y a los terroristas. El Partido Socialista, en su deriva tiránica, ha permitido que los verdugos gobiernen sobre sus víctimas", ha asegurado. García-Gallardo ha añadido que "esto es solo un paso más pero ya anticipamos cuál puede ser el siguiente paso, el Partido Socialista es muy probable que pronto esté entregando el gobierno del País Vasco también a ETA, a Bildu, que es la última marca política de ETA, y pronto veremos con estupor cómo se empezará a debatir sobre si hay que conceder el indulto a los presos terroristas". El representante de Vox ha considerado que "hay que ir a la confrontación política total con el Partido Socialista y con todos sus socios y por eso no se puede estar un domingo de manifestación en Pamplona y luego un lunes repartiéndose comisiones parlamentarias con el Partido Socialista". Tras ello, ha preguntado "si todos esos dirigentes del Partido Popular, como el señor Borja Sémper, que en mayo decía que había que aceptar con naturalidad democrática la presencia de Bildu en las instituciones, han cambiado de opinión o no". "Creo que es importante porque los ciudadanos ven con perplejidad toda esta doble cara, todo este doble juego que protagoniza el Partido Popular", ha indicado. Preguntado sobre si Vox apoyaría una hipotética moción de censura impulsada por el Partido Popular contra Pedro Sánchez, García-Gallardo ha señalado que "nosotros vamos a estar en todos los foros, vamos a estar en las calles, en las plazas, junto a los españoles de bien, en los tribunales, en los parlamentos, en los gobiernos leales a la unidad de España, para combatir, para confrontar políticamente de manera total al Partido Socialista y a sus socios". Tras ello, ha señalado que "el PP un día se levanta de una manera y al día siguiente se levanta de otra". "No sabemos cuál es la posición del PP ahora respecto al PSOE. Vemos que ahora están tratando de mendigar una reunión con el tirano, con Pedro Sánchez, con ese líder del Partido Socialista que está tratando de debilitar la unidad nacional, de erosionar el Estado de Derecho y creemos que es un error político. Nosotros lo que esperamos es que el PP reflexione, que rectifique y que se una a la oposición total a este Partido Socialista", ha afirmado.