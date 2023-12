Enrique Santiago urge a una reforma que obligue a cesar el CGPJ caducado: "A este paso estarán más tiempo que Franco"

El portavoz parlamentario de IU y responsable de Sumar en materia de Justicia, Enrique Santiago, ha asegurado que el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no tiene autoridad ética ni legal" para ejercer sus funciones y urge, si el PP mantiene su bloqueo a su renovación, a explorar una reforma que provoque el cese automático de vocales con mandato caducado. Una medida de "sentido común" ante la actitud de estos magistrados, que con su negativa a renunciar parecen aspirar prácticamente a tener un puesto "vitalicio" y que, a este paso, van a "tenerlos más tiempo que a Franco". "Van prácticamente a su tercer mandato", ha reprochado el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia tras remarcar que el CGPJ lleva sin renovarse más de cinco años. Por ello, ha apostado en declaraciones a Europa Press que en caso de persistir esta situación de parálisis, se estudie un cambio normativo que limite las funciones de la institución a las estrictamente constitucionales: nombramientos de altas instancias judiciales, régimen disciplinario, ascensos de carrera judicial y labor de inspección. Todas ellas, además, reducidas al máximo si expira su mandato. PASAR A JUSTICIA LAS COMPETENCIAS DEL CGPJ NO CONSTITUCIONALES Asimismo, Santiago ha reivindicado que se transfieran competencias no reflejadas en el texto constitucional como son formación, régimen económico o retributivo o representación institucional a otros organismos como el Ministerio de Justicia, como se hace en el modelo francés o italiano. Es más, el responsable del área de Justicia de Sumar en el Congreso ha defendido que carece de sentido que estas materias recaigan en miembros del CGPJ que no tienen la responsabilidad de dejar el puesto e impiden la remodelación de una institución crucial. "ASOMBRADO" ANTE LA DERIVA DE LOS VOCALES CONSERVADORES También ha expresado que "no sale de su asombro" que los vocales estén cuestionando la "legalidad" de las comisiones de investigación del Congreso para detectar supuesto 'lawfare', forzando que este asunto se aborde en el pleno del órgano de gobierno de los jueces del próximo jueves. Máxime cuando dichas comisiones están reguladas por el artículo 76 de la Carta Magna donde se pauta además el carácter obligatorio de comparecer. Asimismo, Santiago ha lanzado que quiere pensar que estos vocales del CGPJ entienden que "en este país no hay nadie por encima de la ley" y se supeditan a ella como el resto de españoles, a los que reprochan confundir términos jurídicos de forma interesada con vistas a intentar "desatender" posibles citaciones, que no se han producido, y confundir de "forma interesada" a la opinión pública. Máxime, ha proseguido Santiago, cuando se puede "comparecer y no tener obligación de declarar" sobre determinadas materias, como viene recogido en muchos supuestos de la legislación actual. Eso sí, ha sentenciado que no existe ninguna ley orgánica del Poder Judicial que impida el llamamiento a un juez o cualquier funcionario citado por el Congreso. "Es todo un despropósito por parte de unos vocales que están fuera del ordenamiento jurídico, que no han colaborado para cumplir el mandato constitucional ni contribuir al desbloqueo que ejerce el PP", ha sentenciado el portavoz de Justicia de Sumar. Por el contrario, ha tildado a estos magistrados del CGPJ son cooperadores necesarios del "secuestro" de los populares del órgano del gobierno de los jueces al no dimitir pese a su mandato caducado. También han recordado que estos magistrados deberían "tener cuidado" ante su deriva porque ya han presentado desde Sumar una querella por presunta prevaricación por su declaración institucional contra la amnistía. De esta forma, ha exigido a los integrantes conservadores del CGPJ que se limiten en su trabajo y "no se dediquen" a la política. CRITICA DOBLE VARA DE MEDIR A LA HORA DE OFRECER AMPARO A JUECES Respecto al comunicado del presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, rechazando los ataques de Junts contra varios magistrado, Santiago ha llamado a diferenciar de forma más nítida "las críticas de los ataques". "La crítica es lo normal en democracia (...) La independencia judicial no queda alterada por una crítica, aunque esta pueda ser grave", ha argumentado el dirigente de IU, a la vez que ha recordado que cualquier magistrado puede emprender acciones, como cualquier ciudadano, si considera menoscabada su honorabilidad. Eso sí, el portavoz de Sumar en Justicia ha reclamado tanto al TS como al CGPJ que deberían aclarar por qué hay una "doble vara de medir" a la hora de amparar a jueces, al mencionar el "ataque expreso" que recibió el juez José Ricardo de Prada nada menos que del fuera ministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz y que entonces el organismo de gobierno lo rechazó. "Tendrían que explicarnos en el CGPJ por qué son tan solícitos a dar amparo a jueces que son criticados por determinadas fuerzas políticas y dan patente de corso e impunidad cuando lo hace el PP y su entorno", ha insistido Santiago para expresar también su incomprensión ante la falta de apertura de expedientes al juez decano de Sevilla por convocar una manifestación de jueces contra el Gobierno.