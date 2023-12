El Supremo tomará declaración este martes al senador del PP José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial

El Tribunal Supremo (TS) ha citado al senador del Partido Popular (PP) José Manuel Baltar a las 10 horas de este martes para que declare voluntariamente por un presunto delito contra la seguridad vial, dándole así una segunda oportunidad después de que no acudiera a la comparecencia fijada para la semana pasada por razones de salud de su abogado. La instructora del caso, la magistrada Ana Ferrer, había ofrecido a Baltar prestar declaración voluntaria a las 10.00 horas del 12 de diciembre, pero el que fuera presidente del PP de Ourense hasta el pasado octubre no acudió al alto tribunal. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, pidió un aplazamiento argumentando que a su abogado le era imposible acudir por estar enfermo. "Vista su voluntad de acudir al llamamiento judicial", Ferrer fijó nueva fecha para la declaración voluntaria, este martes a la misma hora, conforme señala una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias. El objetivo de esta declaración voluntaria es determinar la viabilidad de las pesquisas antes de cursar el debido suplicatorio al Senado para proceder formalmente contra el político 'popular'. El Supremo abrió causa el pasado noviembre, después de que la Sala de lo Penal recibiera el testimonio de juicio rápido y las diligencias urgentes remitidos por los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria, incoadas en virtud de atestado de la Guardia Civil por la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial. Una vez confirmado que Baltar es senador en la actual legislatura, el Supremo solicitó informe a la Fiscalía, la cual interesó que se declarase la competencia de la Sala Segunda, así como que se cursara el citado suplicatorio. SEIS MESES DE MULTA Antes de que el caso llegara al Supremo, el Ministerio Fiscal había presentado escrito de acusación contra Baltar considerándolo autor de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal. Fiscalía pidió una pena de seis meses de multa a razón de cuota diaria de 10 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria que en caso de impago establece el artículo 53 del Código Penal y 1 año y 1 día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. El juzgado de instrucción, de conformidad con lo prevenido en el artículo 800.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, había acordado la apertura del juicio oral contra Baltar por hechos supuestamente constitutivos de un delito de conducción de velocidad notoriamente superior al Reglamento LO 15/2007. Pero, acreditada la condición de senador designado por el Parlamento de Galicia, el Juzgado de lo Penal Número 1 de Zamora, por auto de fecha 13 de septiembre de 2023, acordó la inhibición y remisión de las actuaciones al Supremo. A 215 KM/H Los hechos se remontan al domingo 23 de abril, cuando Baltar fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche de la Diputación de Ourense. Tres meses después, Baltar fue elegido senador por designación autonómica a propuesta del PP, el pasado 28 de julio. Había transcurrido apenas un mes desde que Baltar renunció a seguir al frente de la Diputación provincial tras 11 años. Después de no lograr la mayoría absoluta en la corporación provincial en las elecciones del 28 de mayo, buscó así facilitar que su partido pudiese conservarla, según afirmó él mismo. La renuncia de Baltar permitió un cambio de ciclo en la institución provincial y en el PP en Ourense, después de más de tres décadas ligadas a su apellido --primero de la mano de su padre, José Luis Baltar, y después bajo su mandato--. Ahora preside la institución provincial y la gestora del PP en Ourense el alcalde de O Pereiro de Aguiar, Luis Menor, de la órbita de confianza de la dirección gallega del partido.