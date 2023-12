El Nabaoui vuelve a reinar en la Sin Son 10K

Porto do Son (A Coruña), 17 dic (EFE).- El estradense Mehdi El Nabaoui (Oriente Atletismo) revalidó este domingo su triunfo en la carrera Sin Son 10K después de imponerse con siete segundos de ventaja a David de la Fuente, del que logró despegarse en los últimos metros tras un cambio de ritmo que no aguantó el atleta de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que venía de ganar en Cangas do Morrazo.

Más de mil deportistas desafiaron esta mañana al frío para recorrer los diez kilómetros que separan Portosín de Porto do Son, entre ellos el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el triatleta gallego Pablo Dapena, campeón del mundo de larga distancia en 2018 y subcampeón al año siguiente.

El titular del Gobierno gallego, que ya había partido en la edición de 2019, cruzó la línea de meta con un tiempo de 54:50, después de recorrer los diez kilómetros a una media de 5:35.

Un tiempo que consiguieron mejorar el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, quien aventajó en casi cinco minutos a Alfonso Rueda en la línea de meta, y Dapena, que pese a estar lejos de su mejor estado de forma finalizó undécimo con un registro de 32 minutos y 14 segundos.

Desde la salida, los tres atletas que dominaron la prueba marcaron un ritmo altísimo. Mehdi El Nabaoui, que venía de ganar en Santiago, David de la Fuente y Anxo Castro llegaron juntos al ecuador de la carrera, con Bouchaib Nasr y Hugo García esforzándose por detrás para cazarlos.

En los últimos metros, Mehdi El Nabaoui demostró su gran estado de forma con un cambio de ritmo que sus rivales no pudieron aguantar, para cruzar la línea de meta con siete y once segundos de ventaja sobre De la Fuente y Castro respectivamente. EFE

